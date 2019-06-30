В ОПЕК отказались обсуждать атаки на нефтяные танкерыКомсомольская правда вчера в 18:13

Министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи не ожидает трудностей на предстоящих в понедельник переговорах ОПЕК о продлении сделки по сокращению добычи на ближайшие месяцы.

с чего всё началось

Атаки на нефтяные танкеры на заседаниях ОПЕК обсуждаться не будут, заявил журналистам в воскресенье министр энергетики и промышленности Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи.

В ОПЕК отказались обсуждать атаки на нефтяные танкеры

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