В ОПЕК отказались обсуждать атаки на нефтяные танкерыКомсомольская правда вчера в 18:13

Министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи не ожидает трудностей на предстоящих в понедельник переговорах ОПЕК о продлении сделки по сокращению добычи на ближайшие месяцы.

с чего всё началось

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