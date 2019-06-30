Энергетика
Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 годаРБК вчера в 17:05
Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит бóльшую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:05, Вашингтон
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал роман Фадеева и Серябкиной
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин усомнился в правдивости заявления экс-солистки группы Serebro Елены Темниковой, в котором она утверждала, что стала невольным свидетелем любовных отношений певицы Ольги Серябкиной с их руководителем Максом Фадеевым.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Матвиенко прокомментировал ситуацию с Нино Катамадзе
Обновлено в 05:09
Игры
Издатель A Plague Tale: Innocence и Vampyr сообщил о рекордных доходах
Focus Home Interactive опубликовала отчёт за предыдущий финансовый год: как выяснилось, у издателя A Plague Tale: Innocence и Vampyr дела идут отлично.
Обновлено в 04:09
Общество
Появилось видео модернизированной винтовки Мосина
Обновлено в 05:41
Политика
ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о плагиате в диссертациях
Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
ЖКХ
В Калининградской области с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Калининградской области с 1 июля вновь подорожают услуги ЖКХ.
Обновлено в 03:15
Общество
Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Экономика
Новые законы направлены на поддержку семей
Депутаты Законодательного Собрания Ямала одобрили законопроект по индексации пособий на ребенка из льготной категории семей с 1 января 2020 года.
Обновлено 28 июня в 12:28
Политика
В Совфеде назвали «изюминкой» лицо Мэй на встрече с Путиным
Каменное лицо премьер-министра Британии Терезы Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным является «изюминкой» саммита G20, который состоялся в японской Осаке, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес
46-летнюю Наташу Королеву в новом имидже сравнили с подростком
Многие пишут в Сети о том, что Королева с мужем выглядят, как два подростка.
Обновлено в 05:00
Наука
Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые
Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Футбол
«Манчестер Сити» презентовал игровую форму на новый сезон
Обновлено в 05:56
Транспорт
В ГД предложили повысить штрафы для нарушителей на дорогих машинах
Для владельцев люксовых автомобилей могут повысить штраф за неоднократное нарушение правил парковки.
Обновлено в 04:43
Общество
Синоптики сообщили о новом похолодании в Москве с 3 июля
Прохладная погода вернется в Москву в среду, 3 июля, и сохранится до воскресенья, 7 июля, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 06:09
Авто
Обновленный внедорожник Haval H9 вышел на рынок
Китайский автогигант Great Wall объявил старт продаж рестайлинговой версии флагманского внедорожника Haval H9.
Обновлено в 02:11
Политика
Посол России назвал условие продления «Турецкого потока» в Европу
«Со стороны Евросоюза в принципе проблема заключается только в одном — в излишней политизации, создании совершенно искривлённых представлений о намерениях России и о смысле и целях проекта», — цитирует РИА Новости дипломата.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Зеленский оценил разведение сил у Станицы Луганской
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Израиль заявил о начале использования Сирией комплексов С-300
Израиль подтвердил факт использования сирийских С-300.
Обновлено вчера в 20:37
Транспорт
Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто
Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Общество
Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольера панд
Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольеров больших панд, недавно поселившихся в павильоне «Фауна Китая».
Обновлено в 05:12
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
Военные ЗВО организовали атаку «террористов» из засады в Ленобласти
В Ленинградской области прошли учения Западного военного округа, в рамках которых мотострелки организовали атаку на колонну условных террористов из засады.
Обновлено в 05:51