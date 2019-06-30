Энергетика

Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 годаРБК вчера в 17:05

Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит бóльшую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
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Судьба сделки с ОПЕК: в каком случае России выгодно ограничение добычи

РБК01:00

В ОАЭ выступили за продление сделки ОПЕК+

RT на русскомвчера в 20:56

Сделка ОПЕК+ может быть продлена на полгода — СМИ

REGNUMвчера в 09:12

Министр энергетики ОАЭ выступил за продление сделки ОПЕК+

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ОПЕК+ выполнила соглашение в мае на 163%

Коммерсантъвчера в 13:20

Участники сделки ОПЕК+ обсудят в Вене почти согласованное продление ограничений на добычу

ТАССвчера в 17:15

В ОАЭ выступили за пролонгацию договоренности ОПЕК+

Газета.Ruвчера в 16:28
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:05, Вашингтон
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал роман Фадеева и Серябкиной

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин усомнился в правдивости заявления экс-солистки группы Serebro Елены Темниковой, в котором она утверждала, что стала невольным свидетелем любовных отношений певицы Ольги Серябкиной с их руководителем Максом Фадеевым.
Обновлено вчера в 12:44
Политика

Матвиенко прокомментировал ситуацию с Нино Катамадзе

Обновлено в 05:09
Игры

Издатель A Plague Tale: Innocence и Vampyr сообщил о рекордных доходах

Focus Home Interactive опубликовала отчёт за предыдущий финансовый год: как выяснилось, у издателя A Plague Tale: Innocence и Vampyr дела идут отлично.
Обновлено в 04:09
Общество

Появилось видео модернизированной винтовки Мосина

Обновлено в 05:41
Политика

ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о плагиате в диссертациях

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
ЖКХ

В Калининградской области с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Калининградской области с 1 июля вновь подорожают услуги ЖКХ.
Обновлено в 03:15
Общество

Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Экономика

Новые законы направлены на поддержку семей

Депутаты Законодательного Собрания Ямала одобрили законопроект по индексации пособий на ребенка из льготной категории семей с 1 января 2020 года.
Обновлено 28 июня в 12:28
Политика

В Совфеде назвали «изюминкой» лицо Мэй на встрече с Путиным

Каменное лицо премьер-министра Британии Терезы Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным является «изюминкой» саммита G20, который состоялся в японской Осаке, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес

46-летнюю Наташу Королеву в новом имидже сравнили с подростком

Многие пишут в Сети о том, что Королева с мужем выглядят, как два подростка.
Обновлено в 05:00
Наука

Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые

Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Шоу-бизнес

Виктория Макарская рассказала, как вести себя с мужем после измены

Обновлено в 04:00
Футбол

«Манчестер Сити» презентовал игровую форму на новый сезон

Обновлено в 05:56
Транспорт

В ГД предложили повысить штрафы для нарушителей на дорогих машинах

Для владельцев люксовых автомобилей могут повысить штраф за неоднократное нарушение правил парковки.
Обновлено в 04:43
Общество

Синоптики сообщили о новом похолодании в Москве с 3 июля

Прохладная погода вернется в Москву в среду, 3 июля, и сохранится до воскресенья, 7 июля, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 06:09
Происшествия

В Нижнем Тагиле в мусорном контейнере обнаружено тело младенца

Обновлено в 04:28
Авто

Обновленный внедорожник Haval H9 вышел на рынок

Китайский автогигант Great Wall объявил старт продаж рестайлинговой версии флагманского внедорожника Haval H9.
Обновлено в 02:11
Политика

Посол России назвал условие продления «Турецкого потока» в Европу

«Со стороны Евросоюза в принципе проблема заключается только в одном — в излишней политизации, создании совершенно искривлённых представлений о намерениях России и о смысле и целях проекта», — цитирует РИА Новости дипломата.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Зеленский оценил разведение сил у Станицы Луганской

Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Израиль заявил о начале использования Сирией комплексов С-300

Израиль подтвердил факт использования сирийских С-300.
Обновлено вчера в 20:37
Транспорт

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы

Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Общество

Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольера панд

Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольеров больших панд, недавно поселившихся в павильоне «Фауна Китая».
Обновлено в 05:12
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие

Военные ЗВО организовали атаку «террористов» из засады в Ленобласти

В Ленинградской области прошли учения Западного военного округа, в рамках которых мотострелки организовали атаку на колонну условных террористов из засады.
Обновлено в 05:51
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