Энергетика

В ОАЭ выступили за продление сделки ОПЕК+RT на русском вчера в 20:56

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что поддерживает пролонгацию договорённости ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. «Я за продление, я думаю, это необходимо для текущих условий рынка», — цитирует его РИА Новости.
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В ОАЭ не ожидают трудностей на переговорах ОПЕК о продлении сделки по сокращению добычи

Министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи не ожидает трудностей на предстоящих в понедельник переговорах ОПЕК о продлении сделки по сокращению добычи на ближайшие месяцы.
ТАССвчера в 14:42

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В ОАЭ выступили за продление сделки ОПЕК+

RT на русскомвчера в 20:56

В ОАЭ выступили за пролонгацию договоренности ОПЕК+

Газета.Ruвчера в 16:28

Министры стран ОПЕК+ высказались за продление сделки о сокращении добычи нефти

Телеканал 360°вчера в 16:14

Министр энергетики ОАЭ: ОПЕК не будет обсуждать на заседаниях атаки на нефтяные танкеры

ТАССвчера в 15:31

Министр энергетики ОАЭ высказался о предстоящих переговорах ОПЕК+

News.ruвчера в 15:11

Министр энергетики ОАЭ выступил за продление сделки ОПЕК+

РИА Новостивчера в 15:08

Министр нефти ОАЭ заверил, что сделка ОПЕК+ будет продлена

Интерфаксвчера в 14:43
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:28, Вашингтон
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Песков рассказал о жесткой беседе Путина и Мэй по делу Скрипалей

Обновлено вчера в 09:23
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено вчера в 18:15
Транспорт

Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту

Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

Ольга Бузова заявила об уверенности, что в ее жизни все правильно

Отечественная певица Ольга Бузова выразила уверенность в том, что в ее жизни все складывается правильно.
Обновлено в 01:17
Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Культура

Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России

Обновлено вчера в 20:29
Шоу-бизнес

Любовь Успенская решилась на ЭКО

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Более 3 тысяч домов остаются подтопленными в Иркутской области

В Иркутской области почти 3,3 тысячи домов остаются подтопленными из-за паводка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:33
Армия и оружие

Германия сократит траты на оборону в ущерб требованиям НАТО

Правительство Германии согласовало планирование бюджетных расходов на 2021 — 2023 годы, из которого следует, что оборонная статья сократится.
Обновлено вчера в 05:35
Общество

Гидрометцентр назвал сроки возвращения летней погоды в Москву

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, когда жителям столицы и соседних регионов можно ожидать возвращения настоящей летней погоды — жаркой и без затяжных дождей.
Обновлено вчера в 22:20
Транспорт

Николай Валуев угодил в ДТП на «дороге смерти» в Хабаровском крае

Обновлено вчера в 12:37
ЖКХ

Жители Волгограда переплачивают за коммуналку

Фактический рост тарифов в Волгограде составил 7,6 %. Кроме жителей Волгограда, с этой проблемой столкнулись жители десяти из 15 Российских городов-миллионников.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Число пострадавших во время драки в Казахстане превысило 40 человек

Обновлено в 00:56
Общество

В Архангельской области вновь освистали губернатора Игоря Орлова

Ранее похожая ситуация возникла в День России: губернатора освистали во время его выступления 12 июня.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Авто

АвтоВАЗ передумал повышать цены на все свои модели

«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено вчера в 13:51
Футбол

«Барселона» предложит «Интеру» € 112 млн за Лаутаро Мартинеса

Испанская «Барселона» собирается приобрести форварда сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса € 112 млн у миланского «Интера», сообщает Radio la red.
Обновлено в 01:51
Транспорт

Беглов осмотрел открытую после ремонта «Академическую»

Обновлено в 01:15
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье

По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Экономика

Выросли тарифные ставки системы «Платон»

По сообщениям ТАСС, в феврале 2020 года действующим законодательством предписано повышение тарифной ставки для системы «Платон» до 2,2 рублей за километр, а с 1 февраля 2021 года, она увеличится до 2,35 рублей за километр.
Обновлено в 00:47
Космос

«Hubble» сфотографировал «пылающую» галактику

Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили изображения великолепной «пылающей» галактики NGC 972, расположенной на расстоянии примерно 70 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Овна.
Обновлено в 01:06
Политика

Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ после возвращения РФ

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии предложил к голосованию в парламенте проект, согласно которому утверждается отзыв делегации из ПАСЕ после возвращения в ее состав России.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

Россиянин выкопал на кладбище килограммы экстази

Полицейские задержали мужчину с особо крупной партией экстази, которую он выкопал на кладбище в районе подмосковного Клина.
Обновлено в 01:40
Общество

В Оренбуржье назначены два новых министра

В Оренбургской области назначены два новых министра.
Обновлено в 01:52
Транспорт

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Общество

Названы регионы России, где за ЖКХ платили меньше 500 рублей

Самыми дешевыми услуги ЖКХ оказались в Дагестане, где в среднем в 2018 году платеж составлял 457 рублей с человека.
Обновлено 29 июня в 23:57
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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