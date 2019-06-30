Энергетика
В ОАЭ выступили за продление сделки ОПЕК+RT на русском вчера в 20:56
Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что поддерживает пролонгацию договорённости ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. «Я за продление, я думаю, это необходимо для текущих условий рынка», — цитирует его РИА Новости.
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Министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи не ожидает трудностей на предстоящих в понедельник переговорах ОПЕК о продлении сделки по сокращению добычи на ближайшие месяцы.ТАССвчера в 14:42
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Министры стран ОПЕК+ высказались за продление сделки о сокращении добычи нефти
Телеканал 360°вчера в 16:14
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Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Песков рассказал о жесткой беседе Путина и Мэй по делу Скрипалей
Обновлено вчера в 09:23
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено вчера в 18:15
Транспорт
Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту
Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова заявила об уверенности, что в ее жизни все правильно
Отечественная певица Ольга Бузова выразила уверенность в том, что в ее жизни все складывается правильно.
Обновлено в 01:17
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Культура
Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России
Обновлено вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Более 3 тысяч домов остаются подтопленными в Иркутской области
В Иркутской области почти 3,3 тысячи домов остаются подтопленными из-за паводка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Германия сократит траты на оборону в ущерб требованиям НАТО
Правительство Германии согласовало планирование бюджетных расходов на 2021 — 2023 годы, из которого следует, что оборонная статья сократится.
Обновлено вчера в 05:35
Общество
Гидрометцентр назвал сроки возвращения летней погоды в Москву
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, когда жителям столицы и соседних регионов можно ожидать возвращения настоящей летней погоды — жаркой и без затяжных дождей.
Обновлено вчера в 22:20
Транспорт
Николай Валуев угодил в ДТП на «дороге смерти» в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 12:37
ЖКХ
Жители Волгограда переплачивают за коммуналку
Фактический рост тарифов в Волгограде составил 7,6 %. Кроме жителей Волгограда, с этой проблемой столкнулись жители десяти из 15 Российских городов-миллионников.
Обновлено в 01:58
Общество
В Архангельской области вновь освистали губернатора Игоря Орлова
Ранее похожая ситуация возникла в День России: губернатора освистали во время его выступления 12 июня.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Авто
АвтоВАЗ передумал повышать цены на все свои модели
«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено вчера в 13:51
Футбол
«Барселона» предложит «Интеру» € 112 млн за Лаутаро Мартинеса
Испанская «Барселона» собирается приобрести форварда сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса € 112 млн у миланского «Интера», сообщает Radio la red.
Обновлено в 01:51
Транспорт
Беглов осмотрел открытую после ремонта «Академическую»
Обновлено в 01:15
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Экономика
Выросли тарифные ставки системы «Платон»
По сообщениям ТАСС, в феврале 2020 года действующим законодательством предписано повышение тарифной ставки для системы «Платон» до 2,2 рублей за километр, а с 1 февраля 2021 года, она увеличится до 2,35 рублей за километр.
Обновлено в 00:47
Космос
«Hubble» сфотографировал «пылающую» галактику
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили изображения великолепной «пылающей» галактики NGC 972, расположенной на расстоянии примерно 70 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Овна.
Обновлено в 01:06
Политика
Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ после возвращения РФ
Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии предложил к голосованию в парламенте проект, согласно которому утверждается отзыв делегации из ПАСЕ после возвращения в ее состав России.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Россиянин выкопал на кладбище килограммы экстази
Полицейские задержали мужчину с особо крупной партией экстази, которую он выкопал на кладбище в районе подмосковного Клина.
Обновлено в 01:40
Общество
В Оренбуржье назначены два новых министра
В Оренбургской области назначены два новых министра.
Обновлено в 01:52
Транспорт
Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто
Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Названы регионы России, где за ЖКХ платили меньше 500 рублей
Самыми дешевыми услуги ЖКХ оказались в Дагестане, где в среднем в 2018 году платеж составлял 457 рублей с человека.
Обновлено 29 июня в 23:57