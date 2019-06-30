В ОАЭ выступили за продление сделки ОПЕК+RT на русском вчера в 20:56

Министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи не ожидает трудностей на предстоящих в понедельник переговорах ОПЕК о продлении сделки по сокращению добычи на ближайшие месяцы.

с чего всё началось

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что поддерживает пролонгацию договорённости ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. «Я за продление, я думаю, это необходимо для текущих условий рынка», — цитирует его РИА Новости.

В ОАЭ выступили за продление сделки ОПЕК+

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Происшествия Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Политика Туск приостановил саммит Евросоюза Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.

Транспорт Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.

Шоу-бизнес Ольга Бузова заявила об уверенности, что в ее жизни все правильно Отечественная певица Ольга Бузова выразила уверенность в том, что в ее жизни все складывается правильно.

Энергетика Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.

Шоу-бизнес Любовь Успенская решилась на ЭКО Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.

Происшествия Более 3 тысяч домов остаются подтопленными в Иркутской области В Иркутской области почти 3,3 тысячи домов остаются подтопленными из-за паводка. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Германия сократит траты на оборону в ущерб требованиям НАТО Правительство Германии согласовало планирование бюджетных расходов на 2021 — 2023 годы, из которого следует, что оборонная статья сократится.

Общество Гидрометцентр назвал сроки возвращения летней погоды в Москву Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, когда жителям столицы и соседних регионов можно ожидать возвращения настоящей летней погоды — жаркой и без затяжных дождей.

ЖКХ Жители Волгограда переплачивают за коммуналку Фактический рост тарифов в Волгограде составил 7,6 %. Кроме жителей Волгограда, с этой проблемой столкнулись жители десяти из 15 Российских городов-миллионников.

Общество В Архангельской области вновь освистали губернатора Игоря Орлова Ранее похожая ситуация возникла в День России: губернатора освистали во время его выступления 12 июня.

Политика «Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Авто АвтоВАЗ передумал повышать цены на все свои модели «АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.

Футбол «Барселона» предложит «Интеру» € 112 млн за Лаутаро Мартинеса Испанская «Барселона» собирается приобрести форварда сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса € 112 млн у миланского «Интера», сообщает Radio la red.

Происшествия При крушении самолета в Техасе погибли десять человек На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.

Происшествия 25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.

Экономика Выросли тарифные ставки системы «Платон» По сообщениям ТАСС, в феврале 2020 года действующим законодательством предписано повышение тарифной ставки для системы «Платон» до 2,2 рублей за километр, а с 1 февраля 2021 года, она увеличится до 2,35 рублей за километр.

Космос «Hubble» сфотографировал «пылающую» галактику Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили изображения великолепной «пылающей» галактики NGC 972, расположенной на расстоянии примерно 70 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Овна.

Политика Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ после возвращения РФ Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии предложил к голосованию в парламенте проект, согласно которому утверждается отзыв делегации из ПАСЕ после возвращения в ее состав России.

Происшествия Россиянин выкопал на кладбище килограммы экстази Полицейские задержали мужчину с особо крупной партией экстази, которую он выкопал на кладбище в районе подмосковного Клина.

Общество В Оренбуржье назначены два новых министра В Оренбургской области назначены два новых министра.

Транспорт Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".