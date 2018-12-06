Энергетика

Страны ОПЕК не договорились о конкретных объемах сокращения добычи
ТАСС
12:34

Страны ОПЕК в Вене пока не договорились о конкретных объемах сокращения добычи, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.
ТАСС12:34

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Встреча ОПЕК в Вене: министры обсудили снижение нефтедобычи

Вести.Ru14:18

ОПЕК не пришла к единому снижению

Коммерсантъ14:47

Источник: ОПЕК предложил странам вне картеля взять на себя треть всего сокращения

ТАСС14:20

Страны ОПЕК не достигли консенсуса по снижению нефтедобычи

Интерфакс12:49

ОПЕК завершила встречу в Вене без договоренностей о сокращении добычи

РБК12:48

Ножницы ОПЕК

Известия13:10

Халед аль-Фалех: Решение о сокращении добычи нефти должно быть принято завтра, но полной уверенности в этом нет

Эхо Москвы14:00
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Энергетика

США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека

США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.
Обновлено в 14:38
Энергетика

Медведев рассказал о давлении на нефтяные компании из-за роста цен

Медведев сказал, что за последний период, из-за роста цен на нефть, наши компании посчитали себя обиженными.
Обновлено в 13:03
Энергетика

«Транснефть» требует 1,5 млрд рублей с «Роснефти»

«Транснефть» требует от «Роснефти» возместить 1,5 млрд рублей убытков.
Обновлено в 12:24
Энергетика

«Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек

В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.
Обновлено в 09:42
Энергетика

Дмитрий Артюхов заключил новое соглашение с «Газпромом»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Обновлено в 08:43
Энергетика

«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре

Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено в 09:42
Энергетика

Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией

Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.
Обновлено в 02:38
Энергетика

На Украине нашли новое месторождение газа

По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено в 12:15
Энергетика

Катар сейчас не обсуждает газовые проекты с «Газпромом»

В октябре глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что Катар, являющийся крупнейшим в мире производителем СПГ, предлагает РФ участие в проектах по производству сжиженного природного газа.
Обновлено вчера в 16:40
Энергетика

DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra

Обновлено в 07:24
Энергетика

Госнефтефонд назвал свой главный источник доходов

Доходы Государственного нефтяного фонда АР (ГНФАР) от реализации прибыльной партии азербайджанской нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в период с 2001 года до 1 декабря 2018 года составили 137,446 миллиарда долларов.
Обновлено в 11:12
Энергетика

В Монголии началось строительство железной дороги в аймаке Дорноговь

По данным ARD, 5 декабря началось строительство железной дороги от первого нефтеперерабатывающего завода Монголии.
Обновлено в 10:11
Энергетика

Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ

Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:00
Энергетика

Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы

Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.
Обновлено в 06:50
Энергетика

Что россиянам лучше купить до Нового года по старым ценам

В этом году россиянам пришлось пережить скачок цен на бензин и стремительное падение рубля.
Обновлено в 10:04
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