Страны ОПЕК в Вене пока не договорились о конкретных объемах сокращения добычи, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Страны ОПЕК не договорились о конкретных объемах сокращения добычи

Энергетика Энергетика США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.

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Энергетика Энергетика «Транснефть» требует 1,5 млрд рублей с «Роснефти» «Транснефть» требует от «Роснефти» возместить 1,5 млрд рублей убытков.

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Энергетика Энергетика DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra

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Энергетика Энергетика В Монголии началось строительство железной дороги в аймаке Дорноговь По данным ARD, 5 декабря началось строительство железной дороги от первого нефтеперерабатывающего завода Монголии.

Энергетика Энергетика Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.

Энергетика Энергетика Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.