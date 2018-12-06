Энергетика

В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти
Известия
12:37

Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации. «Мы всё еще обсуждаем», — цитирует министра «РИА Новости».
Известия12:37

Подробнее о событии

Встреча ОПЕК в Вене: министры обсудили снижение нефтедобычи

Вести.Ru14:18

Источник: ОПЕК предложил странам вне картеля взять на себя треть всего сокращения

ТАСС14:20

Страны ОПЕК не достигли консенсуса по снижению нефтедобычи

Интерфакс12:49

Страны ОПЕК не достигли соглашения о сокращении нефтедобычи

Коммерсантъ12:36

Ножницы ОПЕК

Известия13:10

Решение о сокращении добычи нефти должно быть принято завтра, но полной уверенности в этом нет

Эхо Москвы14:00

ОПЕК завершила встречу в Вене без договоренностей о сокращении добычи

РБК12:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:35, Ашберн
Энергетика

«Роснефть» упрекнули в желании стать «Газпромом»

Глава «Транснефти» Николай Токарев уверен, что именно «Роснефть», мечтающая стать «нефтяным "Газпромом"», мешает принятию законопроекта о магистральных нефтепроводах.
Обновлено в 12:24
Энергетика

«Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек

В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.
Обновлено в 09:42
Энергетика

Дмитрий Артюхов заключил новое соглашение с «Газпромом»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Обновлено в 08:43
Энергетика

«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре

Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено в 09:42
Энергетика

Лукашенко провоцирует белорусские «жёлтые жилеты»

Налоговое законодательство — суверенное право каждой страны, о чём прекрасно осведомлены не только Гурина, но и Лукашенко.
Обновлено в 09:22
Энергетика

Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией

Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.
Обновлено в 02:38
Энергетика

На Украине нашли новое месторождение газа

По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено в 12:15
Энергетика

США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию

Обновлено вчера в 11:50
Энергетика

DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra

Обновлено в 07:24
Энергетика

Госнефтефонд назвал свой главный источник доходов

Доходы Государственного нефтяного фонда АР (ГНФАР) от реализации прибыльной партии азербайджанской нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в период с 2001 года до 1 декабря 2018 года составили 137,446 миллиарда долларов.
Обновлено в 11:12
Энергетика

В Монголии началось строительство железной дороги в аймаке Дорноговь

По данным ARD, 5 декабря началось строительство железной дороги от первого нефтеперерабатывающего завода Монголии.
Обновлено в 10:11
Энергетика

Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ

Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:00
Энергетика

Китай готовится возобновить импорт сои из США

Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.
Обновлено в 01:34
Энергетика

Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы

Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.
Обновлено в 06:50
Энергетика

ФАС рассчитывает на подписание приказа об увеличении торгов газом на бирже в начале года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает на подписание совместного с Минэнерго приказа об увеличении объемов биржевых торгов газом в начале 2019 года, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
Обновлено в 05:38
ещё по теме
Главное