Энергетика

В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти
Известия
12:37

Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации. «Мы всё еще обсуждаем», — цитирует министра «РИА Новости».
Известия12:37

Подробнее о событии

Страны ОПЕК проведут повторную встречу

Газета.Ru15:22

Встреча ОПЕК в Вене: министры обсудили снижение нефтедобычи

Вести.Ru14:18

ОПЕК не пришла к единому снижению

Коммерсантъ14:47

Bloomberg сообщил о проведении еще одной встречи ОПЕК в пятницу в Вене

Интерфакс14:43

Источник: ОПЕК предложил странам вне картеля взять на себя треть всего сокращения

ТАСС14:20

Встреча министров стран ОПЕК и государств, не входящих в эту организацию, включая Россию, пройдёт сегодня в Вене

Эхо Москвы16:00

ОПЕК завершила встречу в Вене без договоренностей о сокращении добычи

РБК12:48
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
Энергетика

США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека

США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.
Обновлено в 15:56
Энергетика

Медведев рассказал о давлении на нефтяные компании из-за роста цен

Медведев сказал, что за последний период, из-за роста цен на нефть, наши компании посчитали себя обиженными.
Обновлено в 13:03
Энергетика

«Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек

В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.
Обновлено в 09:42
Энергетика

Артюхов и Миллер подписали соглашение о сотрудничестве на 2019 год

Обновлено в 08:43
Энергетика

«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре

Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено в 09:42
Энергетика

Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией

Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.
Обновлено в 02:38
Энергетика

На Украине нашли новое месторождение газа

По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено в 12:15
Энергетика

Катар сейчас не обсуждает газовые проекты с «Газпромом»

В октябре глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что Катар, являющийся крупнейшим в мире производителем СПГ, предлагает РФ участие в проектах по производству сжиженного природного газа.
Обновлено вчера в 16:40
Энергетика

Венгрия опять нашла способ «обойтись без русского газа»

Руководство Венгрии заявило об очередной кардинальной смене своего подхода к обеспечению энергетических потребностей страны.
Обновлено в 09:10
Энергетика

Госнефтефонд назвал свой главный источник доходов

Доходы Государственного нефтяного фонда АР (ГНФАР) от реализации прибыльной партии азербайджанской нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в период с 2001 года до 1 декабря 2018 года составили 137,446 миллиарда долларов.
Обновлено в 11:12
Энергетика

DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra

Обновлено в 07:24
Энергетика

В Монголии началось строительство железной дороги в аймаке Дорноговь

По данным ARD, 5 декабря началось строительство железной дороги от первого нефтеперерабатывающего завода Монголии.
Обновлено в 10:11
Энергетика

Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ

Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:00
Энергетика

Китай готовится возобновить импорт сои из США

Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.
Обновлено в 01:34
Энергетика

Природный газ подорожает в Томской области более чем на 100 руб с 2019г

Региональный департамент тарифного регулирования внес изменение в приказ о розничных ценах на природный газ для жителей Томской области.
Обновлено в 03:59
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