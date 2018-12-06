Энергетика

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти
Газета.Ru
08:22

Страны ОПЕК одобрили предварительную сделку по сокращению добычи нефти, передает Reuters.
Газета.Ru08:22

Подробнее о событии

Попытка номер два. Страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи без России

ТАСС16:29

Страны ОПЕК проведут повторную встречу

Газета.Ru15:22

Встреча ОПЕК в Вене: министры обсудили снижение нефтедобычи

Вести.Ru14:18

ОПЕК завершила встречу в Вене без договоренностей о сокращении добычи

РБК12:48

ОПЕК не пришла к единому снижению

Коммерсантъ14:47

Bloomberg сообщил о проведении еще одной встречи ОПЕК в пятницу в Вене

Интерфакс14:43

Ножницы ОПЕК

Известия13:10
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Энергетика

Медведев объяснил причину бензинового кризиса в России

По мнению Дмитрия Медведева, причиной бензинового кризиса стало сокращение доходов нефтяников.
Обновлено в 13:03
Энергетика

«Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек

В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.
Обновлено в 09:42
Энергетика

ИНК предложила «Сибуру» партнерство в газохимическом проекте

Иркутская нефтяная компания предложила партнерство крупнейшей нефтехимической компании России, компании "Сибур", в реализации большого газохимического проекта в Иркутской области.
Обновлено в 13:21
Энергетика

Chevron увеличивает капзатраты впервые за 4 года

Фото: BRENDAN MCDERMID / EPA Руководство американского нефтяного гиганта Chevron утвердило бюджет капитальных расходов на 2019 год на самом высоком уровне за последние 4 года.
Обновлено в 22:44
Энергетика

Владельцам АЗС захотелось слить налоги

Продавцы бензина уверены, что главной причиной генерирования убытков стали действия государства, в связи с чем считают необходимым ввести льготы по уплате налога на имущество и механизм демфирования ранее уплаченных сумм налога на период получения отрицательных балансовых показателей у независимых АЗС.
Обновлено в 21:00
Энергетика

«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре

Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено в 17:13
Энергетика

«Нафтогаз Украины» заплатил $768 млн дивидендов в 2018 году

"По состоянию на 6 декабря 2018 года компания уже оплатила в государственный бюджет более 21,5 миллиарда гривен (768 миллионов долларов – ред.) дивидендов из запланированных на этот год 29,4 миллиарда гривен (1,05 миллиарда долларов – ред.). Остаток в 7,9 миллиарда гривен (282 миллиона долларов – ред.) компания должна выплатить до 25 декабря 2018 года", – сказано в сообщении.
Обновлено в 11:34
Энергетика

Лукашенко провоцирует белорусские «жёлтые жилеты»

Налоговое законодательство — суверенное право каждой страны, о чём прекрасно осведомлены не только Гурина, но и Лукашенко.
Обновлено в 09:22
Энергетика

«Газпром нефть» на 40% нарастила добычу на Новопорте в ЯНАО

Обновлено в 05:24
Энергетика

Норвегия начала искать газ на границе с Россией

В прошлом году норвежцы обнаружили на шельфе небольшие объемы газа. Однако эти объемы не позволяют начать разработку месторождения.
Обновлено в 18:02
Энергетика

В Монголии началось строительство железной дороги в аймаке Дорноговь

По данным ARD, 5 декабря началось строительство железной дороги от первого нефтеперерабатывающего завода Монголии.
Обновлено в 10:11
Энергетика

Госнефтефонд назвал свой главный источник доходов

Доходы Государственного нефтяного фонда АР (ГНФАР) от реализации прибыльной партии азербайджанской нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в период с 2001 года до 1 декабря 2018 года составили 137,446 миллиарда долларов.
Обновлено в 11:12
Энергетика

США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию

Обновлено вчера в 11:50
Энергетика

На Украине нашли новое месторождение газа

По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено в 12:15
Энергетика

Природный газ подорожает в Томской области более чем на 100 руб с 2019г

Региональный департамент тарифного регулирования внес изменение в приказ о розничных ценах на природный газ для жителей Томской области.
Обновлено в 03:59
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