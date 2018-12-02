Энергетика
Члены картеля и другие участники рынка поддержат декларацию 7 декабря в Вене. Министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи сообщил о том, что в ОПЕК есть консенсус по поводу сокращения добычи нефти.
Вести.Финансвчера в 23:27
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Министр нефти Омана заявил о консенсусе в ОПЕК по вопросу сокращения добычи
Московский Комсомолецвчера в 23:21
Министр нефти Омана заявил о консенсусе в ОПЕК по сокращению добычи нефти
Народные новостивчера в 15:18
Техкомитет ОПЕК+ готовит базовое предложение по сокращению добычи нефти
Политика Сегоднявчера в 09:09
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:20, Ашберн
Энергетика
Министр энергетики Катара назвал причины выхода страны из ОПЕК
Решение о выходе Катара из ОПЕК не было политическим и не вызвано разногласиями с другими странами-членами картеля, заявил на пресс-конференции в понедельник госминистр по делам энергетики страны Саад бен Шрида аль-Кааби.
Обновлено в 03:16
Энергетика
«Росгеология» укрепится в недрах
"Росгеология" попросила Минприроды продлить ей статус единственного исполнителя госзаказа на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ), рассказали источники "Ъ".
Обновлено вчера в 16:59
Энергетика
Предпосылки для Рождественского ралли созданы
Американский фьючерс на S&P болтается межде 2630 и 2816, проход последнего может стать предвестником Рождественского ралли, благо все предпосылки созданы.
Обновлено в 01:50
Энергетика
В Кыргызстане могут резко вырасти цены на бензин и дизтопливо — АНК
Есть опасность, что в следующем году в Кыргызстане могут значительно подорожать горюче-смазочные материалы, сообщает Ассоциация нефтетрейдеров КР (АНК).
Обновлено в 01:55
Энергетика
Хабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газ
В общей сложности за 2017 год списали пени в сумме больше двух с половиной миллионов рублей, - рассказал Сергей Харченко, начальник службы по реализации и учету газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Обновлено вчера в 20:40
Энергетика
Путин: Россия и Саудовская Аравия продлили сокращение нефтедобычи
Владимир Путин рассказал, что на его переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, которые он провел на полях саммита G 20 в Буэнос-Айресе, была достигнута договоренность продлить соглашения о сокращении нефтедобычи.
Обновлено вчера в 15:43
Энергетика
Иран в 2019 году планирует продавать по 1 млн баррелей нефти в день
Япония возобновит закупки иранской нефти "Вопреки санкциям США, продажи нефти в этот период будут более миллиона баррелей в день", – передаёт агентство слова Немати.
Обновлено 01 декабря в 13:00
Энергетика
Нейронная модель предсказала стоимость нефти в 2020 году
«Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до $50», – говорится в сообщении Минэнерго.
Обновлено вчера в 06:48
Энергетика
Число буровых установок в США за неделю снизилось до 1076
Число нефтегазовых буровых установок в США за прошедшую неделю снизилось на три единицы — до 1076, сообщает нефтесервисная компания Baker Hughes.
Обновлено в 03:11
Энергетика
Киев снижает тарифы на транспортировку газа
Планируется снизить тарифы на услуги по транспортировке газа для всех трансграничных точек входа в ГТС с $12,47 до $6,04 за 1 тыс. кубометров в сутки без учета НДС.
Обновлено вчера в 23:42
Энергетика
За 10 месяцев добыча в ХМАО выросла на полмиллиона тонн
Рост добычи в Югре связан в первую очередь с прошлогодним 17%-ным увеличением объемов эксплуатационного бурения За 10 месяцев 2018 г. в ХМАО было добыто примерно на 0,5 млн тонн нефти больше, чем за тот же период 2017 г. Это признак стабилизации добычи в регионе, которая за последние 9 лет снизилась здесь на 40 млн тонн, или 15%.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу
Обновлено в 02:21
Энергетика
Газпром проектирует объекты газификации Якутии
Обновлено в 01:04
Энергетика
Прибыль акционеров «Татнефти» за 9 месяцев выросла почти в 2 раза
Прибыль акционеров за 9 месяцев составила 174,096 млрд рублей, увеличившись на 96,1%. За 3 квартал данный показатель вырос в 2,5 раза год к году - до 68,922 млрд рублей.
Обновлено в 01:26
Энергетика
«Газпром» намерен участвовать в бронировании мощностей ГТС Болгарии
Российская компания «Газпром» намерена принять участие в процедуре бронирования мощностей в ходе проекта по расширению национальной газотранспортной сети (ГТС) Болгарии.
Обновлено вчера в 02:50