Армия и оружие

В ООН узнали о планах США по авиаудару по объекту в ИранеРЕН ТВ 17:06

Идею нанесения ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой, обсуждают в администрации США. Об этом рассказали израильские СМИ со ссылкой на информацию в ООН. По данным газеты "Маарив", речь идет о массированной бомбардировке, которая ограничится одной целью.
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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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