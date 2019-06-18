Армия и оружие
В ООН узнали о планах США по авиаудару по объекту в ИранеРЕН ТВ 17:06
Идею нанесения ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой, обсуждают в администрации США. Об этом рассказали израильские СМИ со ссылкой на информацию в ООН. По данным газеты "Маарив", речь идет о массированной бомбардировке, которая ограничится одной целью.
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