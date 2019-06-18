В ООН узнали о планах США по авиаудару по объекту в ИранеРЕН ТВ 17:06

Идею нанесения ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой, обсуждают в администрации США. Об этом рассказали израильские СМИ со ссылкой на информацию в ООН. По данным газеты "Маарив", речь идет о массированной бомбардировке, которая ограничится одной целью.

В ООН узнали о планах США по авиаудару по объекту в Иране

Гаджеты Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10 Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.

Общество На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов» Мэрия Екатеринбурга убрала табличку с надписью "Город бесов", появившуюся в ночь на 17 июня на въезде в город на трассе из аэропорта Кольцово.

Происшествия СК начал проверку после обращения красноярских дольщиков к Путину Следователи начали проверку из обращения к президенту Владимиру Путину от дольщиков жилого комплекса Ясный в Красноярске.

Спорт Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".

Политика Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве» Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Общество Названы самые популярные профессии у абитуриентов 2019 года Программисты или IT-специалисты оказались самыми популярными и среди тех, кто собирается обучаться в колледжах и техникумах.

Политика Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.

Экономика В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.

Шоу-бизнес Собчак возмутило ее фото с Богомоловым Издание назвало Собчак и Богомолова одной из самых ярких пар прошедшего кинофестиваля.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

Политика Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с ДНР и ЛНР Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны не готовы к переговорам с самопровозглашенными Донецекой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Футбол «Ростов» сыграет с «Ганновером» на сборе в Австрии "Ростов" проведет контрольную встречу с "Ганновером" в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии, сообщается на сайте ростовской футбольной команды.

Общество В России введены штрафы за нарушение сбора и переработки мусора В России введены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.

Политика Роскомнадзор подготовил правила изоляции Рунета в случае угрозы Роскомнадзор разработал проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (Рунета) в случае угрозы.

Общество Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.

Происшествия В Китае произошло мощное землетрясение По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.