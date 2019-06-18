Армия и оружие
В ООН узнали о планах Пентагона нанести удар по иранскому объектуМосковский Комсомолец 17:48
Как сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на источник в ООН, в администрации США обсуждают план по нанесению ударов с воздуха по иранскому объекту, связанному с ядерной программой.
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Экономика
Кудрин не исключил возможность «социального взрыва»
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил "социального взрыва", если уровень бедности в России не замедлит рост.
Обновлено в 15:10
Космос
Астрономы обновили каталог гамма-всплесков
Особенно горячие и яркие при коллапсе могут испускать струи в самой жесткой части электромагнитного спектра — гамма-всплески.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Финансы
Россия сократила инвестиции в госдолг США
По данным агентства, вложения России сократились до $12,136 млрд. Как отмечается, Россия сократила инвестиции в госдолг США в апреле.
Обновлено в 17:08
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Общество
Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США
Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T официально представлен в России
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Китае произошло мощное землетрясение
По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 21:09
Общество
Меньше половины россиян заявили о планах детей учиться в вузах
Только 47% опрошенных родителей заявили, что их дети в 2019 году планируют пойти учиться в высшие учебные заведения, следует из исследования сервиса Superjob, передает «РИА Новости».
Обновлено в 21:07
Культура
Азиза раскрыла связь Талькова с криминальным авторитетом
Эстрадная певица Азиза в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» рассказала, как Игорь Тальков пытался свести ее с «криминальным авторитетом» за несколько месяцев до смерти артиста.
Обновлено в 13:49
Экономика
У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте
В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.
Обновлено в 09:27
Здоровье
Врача из Красноярска признали «Лучшим педиатром России»
Первое место в номинации «Лучший педиатр» получила Ольга Цимбалова — врач Красноярской городской детской поликлиники № 2. В номинации «Лучший участковый педиатр» Татьяна Жеребцова из Краснотуранской районной больницы получила второе место.
Обновлено в 09:40
Общество
Алибасов воссоединился с семьей
Обновлено в 14:57
Космос
Астронавт NASA Кристина Кох показала снимки Южного сияния из космоса
Астронавт NASA Кристина Кох запечатлела Аврору Аустралис или Южное сияние с борта МКС, после чего поделилась захватывающими снимками в Сети.
Обновлено в 01:49
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
Обновлено в 05:06
Гаджеты
Honor 20 Pro сертифицирован Google и скоро поступит в продажу
Honor 20 Pro, конечно, дороже и, вероятно, не будет столь популярен, но, к примеру, в том же Китае на Honor 20 Pro подано больше 150 000 заявок на покупку — и это еще до старта официальных продаж.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Ми-8 загорелся на вертолетной площадке на Чукотке
Вертолет Ми-8 загорелся во время взлета с площадки, расположенной в чукотском селе Нутепельмен.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Бывший муж Ольги Бузовой полетел за ней в Италию
Певица дала концерт в Турции, а затем улетела в Италию на свадьбу друзей. Улетела Ольга Бузова из Италии за день до приезда бывшего мужа.
Обновлено в 18:34
Общество
Гороскоп на 16 июня: День пройдет на «твердую четверку»
Вряд ли все, за что вы возьметесь, будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
Обновлено 15 июня в 19:00
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Обновлено в 13:42
Политика
Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины
Европу ждет газовый кризис, если Россия и Украина не договорятся о продлении соглашения о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2019 года.
Обновлено в 11:22
Авто
Стали известны марки с самым молодым автопарком в РФ
Обновлено в 09:16
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продали за $3,7 млрд
Аукционный дом Sotheby's был продан франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи за $3,7 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 19:57
Гаджеты
Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10
Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
Обновлено вчера в 14:54