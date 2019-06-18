В ООН узнали о планах Пентагона нанести удар по иранскому объектуМосковский Комсомолец 17:48

Как сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на источник в ООН, в администрации США обсуждают план по нанесению ударов с воздуха по иранскому объекту, связанному с ядерной программой.

В ООН узнали о планах Пентагона нанести удар по иранскому объекту

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