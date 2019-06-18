В ООН узнали о планах Пентагона нанести удар по иранскому объектуМосковский Комсомолец вчера в 17:48

Как сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на источник в ООН, в администрации США обсуждают план по нанесению ударов с воздуха по иранскому объекту, связанному с ядерной программой.

В ООН узнали о планах Пентагона нанести удар по иранскому объекту

Политика Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.

Авто Эксперты составили список самых капризных современных моторов Эксперты автомобильного издания «За рулем» составили список самых капризных современных моторов, которые массово устанавливались на модели разных марок.

Гаджеты Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.

Экономика ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.

Политика Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.

Авто «АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.

Экономика Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.

Гаджеты Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10 Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Экономика МТС изучала возможность покупки российского бизнеса Gett Один из собеседников издания утверждает, что сотовый оператор рассматривал возможность сделки с сервисом Gett по примеру инвестиции в онлайн-гипермаркет Ozon, совершенной в 2014 году МТС и АФК "Система" (сейчас доля МТС в Ozon выкуплена "Системой" - ИФ), но не дошел до продвинутых переговоров.

Шоу-бизнес Андрей и Марина Черкасовы предпочитают Мальдивам Норвегию Судя по всему, новоиспеченные супруги очень долго и кропотливо выбирали будущий маршрут, однако в итоге решили не ехать на популярные жаркие курорты, считая, что те же Мальдивы – это уже «прошлый век».

Происшествия Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».

Политика Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров» Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заявил, что переговоры должны начаться с «конкретных шагов».

Происшествия Директора Белгородского НПЗ арестовали после жалобы на прямой линии Обманутые с зарплатой работники опубликовали в социальных сетях видеообращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Власти Чемодановки сообщили о добровольном отъезде цыган Все цыгане добровольно покинули село Чемодановка в Пензенской области, где в результате массовой драки погиб один человек и четверо пострадали.

Армия и оружие США показали новые кадры с места инцидента в Оманском заливе Обнародованные Пентагоном кадры, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных к инциденту в Оманском заливе.

Происшествия В Казахстане более 300 полицейских пострадали в ходе митингов Более 300 полицейских получили травмы в ходе пресечения несанкционированных митингов в Казахстане, шесть из них госпитализированы, сообщил во вторник глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.

Шоу-бизнес Дженнифер Энистон отвергла любовь принца Гарри Обнародованы малоизвестные факты биографии актрисы Дженнифер Энистон. Оказывается, она отвергла любовь принца Гарри.

Политика Глава МИД Эстонии призвал усилить санкции против РФ Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости продления санкций против России.

Происшествия Жертвами землетрясения в Китае стали 11 человек, ещё 120 пострадали Жертвами землетрясения, произошедшего 17 июня на юго-западе Китая, по последним данным, стали одиннадцать человек, ещё более 120 человек пострадали.