В ООН указали на статус Голанских высотГазета.Ru 16:24

Российская Федерация занимает принципиальную позицию по вопросу принадлежности Голанских высот Сирийской Арабской Республике. Это подтверждено резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года. Изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности является прямым нарушением решений ООН.

"Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился", - сказал представитель ООН. Москва также указала на приоритетность соответствующей резолюции перед какими бы то ни было другими заявлениями.

В ООН указали на статус Голанских высот

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