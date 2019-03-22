Политика
В ООН указали на статус Голанских высотГазета.Ru вчера в 16:24
"Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился", - сказал представитель ООН. Москва также указала на приоритетность соответствующей резолюции перед какими бы то ни было другими заявлениями.
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Российская Федерация занимает принципиальную позицию по вопросу принадлежности Голанских высот Сирийской Арабской Республике. Это подтверждено резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года. Изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности является прямым нарушением решений ООН.
— Мария Захарова, российский дипломатГазета.Ru вчера в 16:24
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