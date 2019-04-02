В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 годуРБК 08:03

с чего всё началось

Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf) на сайте организации.

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

Армия и оружие Турчинов объявил об испытании новых ракетных комплексов Украины Киев в ближайшее время проведет испытания новых украинских ракетных комплексов, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает «Интерфакс-Украина».

Происшествия Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.

Здоровье «Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.

Армия и оружие США отменили поставки Турции F-35 из-за С-400 Американские власти перестали поставлять Турции военную продукцию, связанную с F-35 из-за планов Анкары купить российские зенитно-ракетные системы С-400.

Политика Глава Курска Николай Овчаров подал в отставку Вместо рассмотрения вопросов о присвоении звания Почетного гражданина Курска депутатам пришлось рассматривать вопрос о досрочном сложении полномочий главы города Николая Овчарова.

Политика КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.

Шоу-бизнес Милонов ответил Панину на слова о «злобных россиянах» Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на заявление известного актера Алексея Панина, который назвал россиян самыми злыми людьми в мире.

Политика Правящая партия Турции подала апелляцию на итоги выборов мэра Стамбула Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции, заявил глава стамбульского отделения партии Байрам Шеноджак во вторник.

Футбол Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию» Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».

Происшествия На парковке аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла перестрелка Перестрелка, в которой участвовали несколько человек в разных автомобилях, произошла на парковке международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

Экономика ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.

Общество Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск» Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.

Общество Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».

ЖКХ Госдума предлагает дифференцировать тарифы на вывоз мусора Депутаты Госдумы подготовили обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением дифференцировать систему определения тарифов на вывоз мусора и рассмотреть возможность предоставления льгот по этой услуге для многодетных семей.

Политика «Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Петр Порошенко "отбился от рук" Европы, потому что у него есть "заступники" в США.

Политика РКН высказался о ситуации с удалением новостей про граффити с Путиным Ранее СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура впервые применила закон о неуважении к власти, обязав Роскомнадзор потребовать от ряда изданий Ярославля удалить фотографию с оскорбительной надписью про Путина.

Кино В сети появился новый трейлер «Мстителей» В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: финал».

Наука Археологи обнаружили древние религиозные подношения в озере Титикака Археологам удалось обнаружить древние религиозные подношения на озере Титикака, среди которых жертвенные ламы и курильницы, украшения.

Происшествия В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.

Музыка Умер звезда рокабилли Билли Адамс Исполнитель рокабилли Билли Адамс скончался 30 марта 2019 года в возрасте 79 лет в Уэстморленде, штат Теннесси.

Происшествия Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева» Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова выбирает место для свадьбы После развода с мужем Гурамом Баблишвили Анфиса Чехова похудела, похорошела и полностью изменила свой образ жизни.

Происшествия Названы три основные версии заражения суворовцев эхинококком У 54 курсантов зафиксированы признаки заболевания «эхинококкоз». Депутат Алексей Куриный добился от военной прокуратуры ответа.

Экономика «Совкомбанк» открыл АФК «Система» кредитную линию на 10 млрд рублей Кредитная линия объемом 10 млрд рублей позволяет АФК "Система" выбирать кредиты сроком до трех лет, сообщает эмитент.