В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 годуRT на русском 07:47

с чего всё началось

В ООН подготовили доклад, в котором спрогнозирована численность населения Земли к 2050 году. Как указывается на сайте международной организации, к этому времени на планете будет около 9,7 млрд человек.

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

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