Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 годуRT на русском 07:47
В ООН подготовили доклад, в котором спрогнозирована численность населения Земли к 2050 году. Как указывается на сайте международной организации, к этому времени на планете будет около 9,7 млрд человек.
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Футбол
«Бешикташ» нацелился на Влашича
Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В военной академии в Петербурге произошел взрыв
Спасатели в рацию говорят, что на территории академии Можайского произошел взрыв.
Обновлено в 08:49
Здоровье
В Минздраве заявили, что вакцинация не может стать причиной аутизма
Вакцинация не может вызвать аутизм, это заблуждение появилось из-за того, что чаще всего аутизм диагностируют на втором году жизни, после того, как ребенку поставлены основные прививки, заявили в министерстве здравоохранения России.
Обновлено в 08:35
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмы
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин вернулся в общую тренировочную группу игроков команды в преддверии поединка 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А
Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Происшествия
Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Экономика
В Подмосковье предсказали уход с рынка 40 девелоперов
Эксперты объяснили, что массовый уход девелоперов с рынка может начаться после вступления в силу поправок в закон о дольщиках С 1 июля 2019 года поменяется схема продажи квартир в российских жилых комплексах.
Обновлено в 09:43
Общество
Криминальный авторитет «Таро» досрочно выйдет на свободу
Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани), известный как "Таро", освободится из колонии через неделю, после этого его сразу вышлют из России, следует из документов Соль-Илецкого суда Оренбургской области.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Москве серийный убийца приговорен к пожизненному заключению
Житель Москвы Бахтиер Матякубов признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:40
Кино
Фильмы об узниках концлагерей бесплатно покажут в «Москино»
10 и 11 апреля в сети кинотеатров московского Департамента культуры пройдут бесплатные показы шести советских фильмов приуроченные к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Обновлено в 07:17
Кино
Умер известный режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Запашный ответил блогеру на оскорбления Началовой
Цирковой артист Эдгард Запашный ответил популярной блогерше Лене Миро на нападки на его подругу - покойную певицу Юлию Началову.
Обновлено в 08:16
Футбол
Яя Туре: «Во время выступления на Украине чувствовал себя униженным»
Бывший полузащитник донецкого «Металлурга» Яя Туре рассказал, что сталкивался с проявлениями расизма во время выступления в чемпионате Украины.
Обновлено в 03:03
Политика
Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении
Конгрессмена-республиканца Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении, сообщает издание Hartford Courant.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие
НАТО обсудит расширение военного присутствия в Черном море
«Совершенно секретно»: Министр иностранных дел стран НАТО 3-4 апреля собираются обсудить расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено вчера в 06:35
Армия и оружие
Корабль ПМО «Владимир Емельянов» выведен из эллинга
2 апреля на Средне-Невском судостроительном заводе состоялся вывод из эллинга корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 09:30
Технологии
«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер «Колмогоров»
Фото: Артур Лебедев / ТАСС "Группа Тинькофф" (TCS Group Holding) начнет использовать в работе мощности собственного суперкомпьютера.
Обновлено в 02:48
Общество
Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации
На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации.
Обновлено в 09:13
Авто
Дизельный Volkswagen Tiguan вернулся в Россию
Обновлено в 06:20
Общество
Настоящая весна придет в столицу во второй половине апреля
По-настоящему весенняя и теплая погода придет в Москву только во второй половине апреля.
Обновлено в 07:05
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку
Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В КБР экс-начальник СИЗО попытался изнасиловать подчиненную
Экс-начальник СИЗО понимал, что сотрудница осталась в помещении одна. Он ударил ее по спине, затолкал в кабинет и попытался изнасиловать.
Обновлено в 05:55
Энергетика
Дело «Газпрома» и «Нафтогаза» рассмотрят в Стокгольме весной 2021 года
Слушания по иску "Газпрома" с требованием изменить или расторгнуть контракт на транзит с "Нафтогазом" и встречным требованием "Нафтогаза" о взыскании с российского холдинга $11,58 млрд назначены на апрель — май 2021 года, сообщают "Ведомости".
Обновлено вчера в 15:43
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:45