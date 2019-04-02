Общество

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 годуRT на русском 07:47

«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Читать в источнике
с чего всё началось
Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf
) на сайте организации.
РБК08:03

Подробнее о событии

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

РБК08:03

Население Земли достигло 7,7 млрд человек

Коммерсантъ06:31

Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек

ТАСС06:57

В ООН рассказали о численности населения Земли к середине века

РИА Новости07:51

ООН сообщила о росте численности населения Земли до 7,7 млрд человек

Ведомости05:45

ООН: население Земли достигнет 9,7 миллиарда к 2050 году

Телеканал 360°04:35

Численность населения Земли достигла 7 млрд 700 млн человек

Говорит Москва04:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Происшествия

Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Обновлено в 06:18
Происшествия

СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы

Обновлено в 07:58
Политика

Тимошенко сдалась в борьбе за пост президента Украины

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не станет обжаловать результаты первого тура выборов.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400

Обновлено вчера в 15:16
Политика

Роскомнадзор проводит работу со СМИ по закону о защите госсимволов

Роскомнадзор проводит профилактическую работу со СМИ в рамках исполнения закона об ответственности за оскорбление государства и общества, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 10:39
Кино

Семья Началовой выступила против съемок фильма о певице

Семья Юлии Началовой не поддержала инициативу снять фильм об артистке, подчеркнув, что у родителей певицы есть свои идеи по поводу того, как сохранить светлую память о дочери.
Обновлено в 06:14
Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Обновлено 31 марта в 14:00
Происшествия

Появилось видео избиения Виктории Скрипаль в Ярославле

Обновлено в 05:45
Происшествия

В Подмосковье уроженцы Кореи похищали собак для московских ресторанов

Обновлено в 10:25
Общество

Вдова Малашенко Божена Рынска сменила фамилию

Рынска сообщила, что решила взять фамилию покойного мужа и попросила журналистов больше не называть её Боженой Рынска.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Жена Зеленского Елена прячет ноги и влияние на мужа

Елена предпочитает демонстрировать образ продвинутой домохозяйки и оставаться в тени мужа.
Обновлено в 07:06
Политика

Лавров допустил дополнения Минских соглашений

Суть Минских соглашений по урегулированию в Донбассе должна оставаться нетронутой, поскольку никаких других договоренностей нет, но документ можно дополнять.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В военной академии в Петербурге произошел взрыв

Спасатели в рацию говорят, что на территории академии Можайского произошел взрыв.
Обновлено в 08:49
Энергетика

В Балтийском море возобновлена укладка «Северного потока-2»

В Балтийском море судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку газопровода «Северный поток-2», которую прервали в марте на месяц из-за плановых работ по другому проекту.
Обновлено в 10:53
Футбол

Суперкубок России пройдет на «ВТБ Арене»

Олимп-Суперкубок России пройдет 6 июля на "ВТБ Арене", сообщает официальный Твиттер Российской премьер-лиги.
Обновлено в 10:18
Единоборства

Нурмагомедов сравнил уход Макгрегора из ММА с поведением ревнивой жены

Обновлено в 06:45
Происшествия

В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий

Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Футбол

«Бешикташ» нацелился на Влашича

Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Шведский полицейский арестовал преступника в сауне

Полицейский из Швеции арестовал находящегося в розыске преступника во время отдыха в сауне.
Обновлено в 10:06
Экономика

ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено в 06:09
Наука

Психологи: один только вид кофе может взбодрить

Обновлено в 04:45
Спорт

Вяльбе: решение о запрете социальных сетей ещё не принято

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что в команде ещё не принято решение о запрете на социальные сети.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета

Обновлено в 03:30
Музыка

Шведские музыканты призвали к бойкоту «Евровидения» в Израиле

Свыше 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали в открытом письме бойкотировать песенный конкурс «Евровидении – 2019» в Тель-Авиве в связи с политикой израильских властей.
Обновлено в 11:13
Наука

Тюменские ученые предложили охранять клещей от вымирания

Обновлено в 07:32
Авто

В сети появились первые изображения новой Lada 4х4

Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 09:18
Экономика

Строители из России и Китая сомкнули железнодорожный мост через Амур

Обновлено в 08:45
Политика

Конституционный суд Украины одобрил переименование Днепропетровской области

Конституционный суд Украины признал законным возможное переименование Днепропетровской области Украины в Сичеславскую, сообщил источник в суде.
Обновлено в 10:43
Экономика

В России могут появиться пять новых налогов

Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.
Обновлено в 00:22
Наука

Квантовый компьютер смоделировал квантовый фазовый переход

Группа Михаила Лукина впервые экспериментально исследовала квантовый фазовый переход в сильно скоррелированной системе.
Обновлено вчера в 11:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное