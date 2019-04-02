Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 годуRT на русском 07:47
«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
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