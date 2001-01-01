Политика
Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение инциденту в Керченском проливеBFM.ru вчера в 22:30
В ходе рассмотрения обращения Украины, российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
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Футбол
Тренер «Витесса» Слуцкий: никогда не видел такой уставшей команды
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поблагодарил команду за ничейный результат в первом матче финала плей-офф с "Утрехтом" за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 00:39
Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США
Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск
Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Киев признал зависимость от торговли с Россией
Украина в настоящий момент не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено в 00:37
Политика
Глава Генштаба Украины признал потерю Крыма задолго до 2014 года
Киев потерял Крым задолго до событий 2014 года.
Обновлено в 01:19
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Армия и оружие
В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погибли три человека
Обновлено в 00:28
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Во Владивостоке прошла акция по массовому запуску «цифровых» змеев
Акция по массовому запуску "цифровых" змеев, посвящённая третьей волне перехода регионов России на цифровое вещание, прошла во Владивостоке, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 00:52
Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа
Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено вчера в 06:07
Армия и оружие
Армия Хафтара продвигается к югу и востоку от Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара продвигается к югу и востоку столицы Триполи, сообщил РИА Новости директор пресс-службы генерального командования ЛНА Халифа аль-Убейди.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
Самый длинный маршрут «Майской велопрогулки» отменили из-за дождей
Самый длинный маршрут "Майской велопрогулки" отменили из-за дождей.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл
Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено вчера в 02:11
Армия и оружие
НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России
На текущей неделе эксперты НАТО решили принять новую военную стратегию альянса.
Обновлено в 00:25
Политика
Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США
Обновлено вчера в 15:28
Экономика
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Цены в магазинах в ближайшее время могут заметно вырасти из-за высоких тарифов на безналичную оплату (эквайринг).
Обновлено вчера в 03:41
Гаджеты
Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD
По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено вчера в 12:21
Авто
Nissan X-Trail на длительном тесте «За рулем». Задавайте вопросы!
Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Игры
Первый контакт: в игре Arma 3 появятся пришельцы
Обновлено вчера в 10:50
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»
Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено 22 мая в 07:14
Авто
Ferrari Hybrid Supercar был замечен в плотном камуфляже
Итальянский производитель продолжает дорожные испытания Ferrari Hybrid Supercar под плотным камуфляжем, несмотря на то, что премьера новинки должна состоятся уже на следующей неделе.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено вчера в 03:18
Кино
Экранизацию Соника отложили на 3 месяца для переработки дизайна героя
Обновлено вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено 23 мая в 16:57
Шоу-бизнес
Милла Йовович в платье от Balmain блистала на кинопремьере в Каннах
Последняя в роскошном золотистом платье от Balmain стала настоящим украшением красной ковровой дорожки.
Обновлено вчера в 16:50
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04