Происшествия

В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективнымНТВ 09:23

Неэффективным и предвзятым называют в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов. Сегодня, в пятую годовщину тех событий, мониторинговая миссия организации на Украине представила доклад, в котором говорится: у властей, видимо, нет реальной заинтересованности в обеспечении справедливости.
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В ООН назвали предвзятым расследование трагедии в Одессе

RT на русском18:02

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Российская газета08:57

Миссия ООН не увидела у Киева желания расследовать гибель людей в Одессе

РБК08:41

В ООН обеспокоились бездействием Киева по трагедии в Одессе

Известия06:20

Мониторинговая миссия ООН считает расследование трагедии в Одессе предвзятым

ТАСС06:00

Миссия ООН на Украине назвала расследование трагедии в Одессе неэффективным

РИА Новости05:52

В ООН обеспокоены незаинтересованностью властей Украины в расследовании трагедии в Одессе

РЕН ТВ04:58
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Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»

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В силовых структурах Венесуэлы работают «сотни россиян, если не больше» и «тысячи кубинцев», заявил в интервью журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 22:46
Происшествия

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Король Таиланда женился на начальнице охраны

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Обновлено в 10:00
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В январе-апреле Россия увеличила добычу газа на 3,4%

Объем добычи газа в России в январе-апреле 2019 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 261,53 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ФГБУ "ЦДУ ТЭК".
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Происшествия

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Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
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Происшествия

Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX

Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
Обновлено в 12:56
Политика

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Пожар на складе в Петербурге локализован

Обновлено в 20:56
Происшествия

В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»

Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено в 19:51
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей

День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
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Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено вчера в 19:27
Общество

В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста

В социальной сети Instagram появился аккаунт 13-летней Евы Хейман, которая погибла во время холокоста в Освенциме.
Обновлено в 12:34
Кино

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
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Майский переполох: чего стоит опасаться знакам зодиака в праздники

Майские праздники — дни, которые с нетерпением ждут как взрослые, так и дети.
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Хоккей

«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом»

Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Следующая встреча состоится в ночь на 5 мая в Бостоне.
Обновлено в 22:22
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В Петербурге арестовали сторонников Навального

Правоохранительные органы задержали сторонников Навального Александра Шуршева и Андрея Пивоварова за незаконное поведение на первомайском шествии.
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Энергетика

Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти

Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:15
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На Украине официально опубликовали результаты президентских выборов

Результаты президентских выборов на Украине опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер".
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Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено в 22:10
Происшествия

В США трех подростков обвинили в подготовке взрыва в школе

В штате Нью-Йорк трем 16-летним подросткам предъявлены обвинения в сговоре и подготовке взрыва в школе.
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L’Equipe опубликует номер с целующимися мужчинами-ватерполистами на обложке

Французский журнал L'Equipe анонсировал новый номер, посвящённый проблеме гомофобии в спорте.
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Как пояснил политик, ни для кого не является секретом, что существуют определенные временные периоды, повторяющиеся из года в год, когда количество транспорта на дорогах значительно превышает среднее значение.
Обновлено в 20:17
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В Алеппо открылся завод по сборке холодильников

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Правда ли, что грибы, картошку и яйца нельзя повторно разогревать?

Недавно сразу несколько сетевых изданий опубликовали информацию об опасности повторного разогревания пищи, особенно были отмечены картофель, свекла, яйца, куриное мясо и грибы.
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