Происшествия
В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективнымНТВ 09:23
Неэффективным и предвзятым называют в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов. Сегодня, в пятую годовщину тех событий, мониторинговая миссия организации на Украине представила доклад, в котором говорится: у властей, видимо, нет реальной заинтересованности в обеспечении справедливости.
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Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено в 21:42
Политика
Помпео заявил о «сотнях россиян» в силовых структурах Венесуэлы
В силовых структурах Венесуэлы работают «сотни россиян, если не больше» и «тысячи кубинцев», заявил в интервью журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 22:46
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Украинские националисты из "Национального корпуса" начали "марш украинского порядка", приуроченный к пятой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда в пожаре погибли 48 человек.
Обновлено в 16:47
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Энергетика
В январе-апреле Россия увеличила добычу газа на 3,4%
Объем добычи газа в России в январе-апреле 2019 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 261,53 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ФГБУ "ЦДУ ТЭК".
Обновлено в 04:17
Политика
Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Происшествия
Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX
Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
Обновлено в 12:56
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Пожар на складе в Петербурге локализован
Обновлено в 20:56
Происшествия
В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено в 19:51
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Невестка Алсу нарушила молчание из-за последствий скандала
Обновлено в 10:00
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено вчера в 19:27
Общество
В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста
В социальной сети Instagram появился аккаунт 13-летней Евы Хейман, которая погибла во время холокоста в Освенциме.
Обновлено в 12:34
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 19:19
Авто
На базе внедорожника LADA 4x4 сделали военный пикап
Обновлено в 06:15
Общество
Майский переполох: чего стоит опасаться знакам зодиака в праздники
Майские праздники — дни, которые с нетерпением ждут как взрослые, так и дети.
Обновлено 30 апреля в 17:30
Хоккей
«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом»
Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Следующая встреча состоится в ночь на 5 мая в Бостоне.
Обновлено в 22:22
Происшествия
В Петербурге арестовали сторонников Навального
Правоохранительные органы задержали сторонников Навального Александра Шуршева и Андрея Пивоварова за незаконное поведение на первомайском шествии.
Обновлено в 03:20
Энергетика
Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти
Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:15
Политика
На Украине официально опубликовали результаты президентских выборов
Результаты президентских выборов на Украине опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер".
Обновлено в 22:06
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено в 22:10
Происшествия
В США трех подростков обвинили в подготовке взрыва в школе
В штате Нью-Йорк трем 16-летним подросткам предъявлены обвинения в сговоре и подготовке взрыва в школе.
Обновлено в 20:34
Культура
L’Equipe опубликует номер с целующимися мужчинами-ватерполистами на обложке
Французский журнал L'Equipe анонсировал новый номер, посвящённый проблеме гомофобии в спорте.
Обновлено в 18:03
Транспорт
В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники
Как пояснил политик, ни для кого не является секретом, что существуют определенные временные периоды, повторяющиеся из года в год, когда количество транспорта на дорогах значительно превышает среднее значение.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие
В Алеппо открылся завод по сборке холодильников
Завод по сборке домашних холодильников открылся в сирийском городе Алеппо, предприятие производит 20 холодильников в день.
Обновлено в 22:02
Авто
Популярный внедорожник Duster прокачали тюнеры из фирмы Delta 4x4
Дополнительные лампы оценили на сумму от 264 до 500 евро, а светодиодные — от 300 до 949 евро.
Обновлено в 08:22
Здоровье
Правда ли, что грибы, картошку и яйца нельзя повторно разогревать?
Недавно сразу несколько сетевых изданий опубликовали информацию об опасности повторного разогревания пищи, особенно были отмечены картофель, свекла, яйца, куриное мясо и грибы.
Обновлено в 17:15