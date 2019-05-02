В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективнымНТВ 09:23

Неэффективным и предвзятым называют в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов. Сегодня, в пятую годовщину тех событий, мониторинговая миссия организации на Украине представила доклад, в котором говорится: у властей, видимо, нет реальной заинтересованности в обеспечении справедливости.

В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективным

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