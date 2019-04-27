Политика

В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружиемРоссийская газета вчера в 21:07

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на выход Вашингтона из международного договора о торговле оружием. По мнению генсека, этот документ является единственным глобальным инструментом, направленным на улучшение транспарентности и контроля за международным оборотом вооружений.
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Генсек ООН отметил важность договора об оружии, из которого США намерены выйти

Коммерсантъ02:44

Генсек ООН ответил на решение Трампа выйти из договора о торговле оружием

РБКвчера в 20:56

Трамп объявил о выходе США из международного договора о торговле оружием

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Газета.Ruвчера в 18:15

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RT на русскомвчера в 17:59

Гутерриш назвал договор о торговле оружием единственным инструментом контроля в этой сфере

ТАССвчера в 16:44

Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

РИА Новостивчера в 16:16
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Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»

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В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
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Обновлено в 03:26
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Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом

Пользователи социальных сетей, в основном девушки, поражены внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко — Николая.
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Политика

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Экономика

Медведев предложил привлекать бизнес к переподготовке педагогов

По словам Дмитрия Медведева, предприятия реального сектора экономики должны вовлекаться в подготовку, переподготовку и повышение квалификации школьных учителей и педагогов колледжей, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 03:52
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

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Обновлено в 02:38
Происшествия

МЧС назвало возможную причину пожара на заводе «Красмаш»

Причиной крупного пожара на территории красноярского завода "Красмаш" могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Финансы

Центробанк оставил ключевую ставку без изменений

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Общество

Серьезные нарушения обнаружены в работе дорожных камер

Системы фиксаций нарушений правил дорожного движения в некоторых российских регионах работают с нарушениями, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:55
Транспорт

Строительство БКЛ московского метро завершено наполовину

Готовность строящейся Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро оценивается в 50%.
Обновлено в 03:43
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

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Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала, за что постоянно увольняет домработниц

Два года назад Ксения Бородина приобрела дом за городом на Новорижском шоссе.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

Новая российская подлодка испугала немецкие СМИ

Немецкое издание Stern выразило свое беспокойство из-за новой российской подводной лодки "Белгород".
Обновлено в 01:52
Политика

В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Политика

Медведев поручил проработать возможность создания новых мест для накопления отходов в РФ

" Подготовьте согласованные предложения по организации мероприятий по созданию новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в субъектах Российской Федерации", - сообщается в документе, размещенном в субботу на сайте правительства РФ.
Обновлено в 02:49
Авто

Geely показали грузовик на метаноле

Грузовик получил 12,45-литровый мотор, работающий на метаноле с отдачей в 460 л.с. Автомобиль предложат в трёх исполнениях — для гор, для региональной логистики и в стандартном.
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Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика

В Кремле прокомментировали приговор Бутиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осуждённая в США российская гражданка Мария Бутина не могла совершить того, в чём её обвинили.
Обновлено в 02:49
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу

Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
Обновлено в 01:15
Политика

Путин распорядился отнимать землю у нарушителей пожарной безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

Полковника ФСБ Черкалина арестовали по делу о крупной взятке

Суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина по делу о крупной взятке.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия

В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
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Наука

Назван фактор, повышающий на 50% риск преждевременной смерти

Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) заявили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови связан со значительным риском ранней смерти у пожилых людей, передает Medicalxpress.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес

Наталья Рудова поделилась секретами быстрого похудения

Актриса Наталья Рудова решила рассказать своим поклонникам в Instagram, какая диета помогает ей держать себя в форме, а также о роли спорта в ее жизни.
Обновлено в 02:38
Политика

Путин заявил о важности российских нацпроектов для всей Евразии

На комплексную программу строительства магистральной инфраструктуры власти направят 6,35 трлн рублей (6,3 % ВВП, или чуть больше 130 млрд долларов), сообщил Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума «Один пояс – один путь» в Пекине.
Обновлено в 01:38
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