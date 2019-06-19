В ООН призвали Эр-Рияд признать вину в убийстве ХашукджиRT на русском 06:55

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала власти Саудовской Аравии признать вину в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и извиниться за совершённое.

В ООН призвали Эр-Рияд признать вину в убийстве Хашукджи

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