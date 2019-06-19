Политика
В ООН призвали Эр-Рияд признать вину в убийстве ХашукджиRT на русском 06:55
Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала власти Саудовской Аравии признать вину в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и извиниться за совершённое.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:08, Вашингтон
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Обновлено в 08:57
Политика
Медведев ответил Кудрину на слова о бедности
Отвечая на вопрос журналиста Владимира Познера, не опасается ли он социального взрыва в результате падения уровня жизни, глава Счетной палаты признался, что действительно обеспокоен этим.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
Обновлено в 05:44
Происшествия
МВД Украины назвало три версии причин гибели депутата Тымчука
Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Бельгии рухнул и загорелся легкомоторный самолет
В бельгийской провинции Фламандский Брабант разбился небольшой туристический самолет.
Обновлено в 09:24
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Склад с дымовыми шашками загорелся под Екатеринбургом
Под Екатеринбургом в городе Ревда горит склад с дымовыми шашками, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.
Обновлено в 09:07
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Наука
По атомному радио впервые передали музыку
Американские физики построили первое атомное радио и передали на него стереофоническую музыкальную композицию с помощью АМ-радиоволны.
Обновлено в 06:27
Футбол
Денис Глушаков покинул «Спартак»
Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.
Обновлено в 06:06
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Футбол
Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию»
Обновлено в 08:56
Общество
Оценки получивших ноль баллов на ЕГЭ школьников из Астрахани изменили
Двум школьникам из Астрахани, получившим нулевые баллы на ЕГЭ из-за использования не предусмотренного регламентом типа ручек, повысили оценку с нуля баллов.
Обновлено в 09:58
Политика
Эксперт заявил, что вина Украины по MH17 уже давно доказана
В интервью журналисту издания «ПолитНавигатор» эксперт Владимир Корнилов подчеркнул, что новой презентации от JIT он ждал очень долго.
Обновлено в 03:26
Политика
Крым отказался принимать днепровскую канализационную воду
Обновлено в 09:49
Происшествия
Королевский кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пенсионерку
Британская пенсионерка Ирэн Мэйор была сбита полицейским на мотоцикле из кортежа принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, когда те направлялись в Виндзорский замок на церемонию Ордена Подвязки.
Обновлено в 06:31
Хоккей
Кучеров заявил, что ему далеко до Овечкина и Малкина
Кучеров отметил, что в первый раз будет участвовать церемонии, поэтому пока рано говорить, что он перехватил эстафетную палочку у Овечкина и Малкина.
Обновлено в 04:34
Футбол
ФК «Ростов» представил форму на новый сезон
Обновлено в 08:10
Общество
Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии»
Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Шойгу анонсировал появление новейшего оружия в российской армии
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
Посольство РФ проверит гражданство убитого в Лондоне выходца из России
Посольство РФ в Великобритании проверяет, был ли убитый в Лондоне Глеб Жебровский гражданином России.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Сразу три дагестанских газеты выйдут с одинаковыми обложками
Номера, на первой полосе которых будет написано "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев", появятся в эту пятницу.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Тело подростка обнаружили между вагонами электрички в Москве
"Транспортная полиция устанавливает обстоятельства гибели молодого человека 2003 года рождения, тело которого было обнаружено между вагонами электропоезда сообщением Москва - Нара, прибывшего на станцию Новопеределкино", - сказали в пресс-службе, добавив, что, по предварительным данным, подросток погиб от удара током.
Обновлено в 09:06
Авто
Chevrolet отзывает в России почти 200 своих автомобилей
В России под отзыв попали почти 200 автомобилей Chevrolet, в связи с чем согласовывается программа мероприятий по проведению отзыва.
Обновлено в 08:31
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Следователи допустили случайное уничтожение «Боинга» над Донбассом
Совместная следственная группа считает, что малайзийский «Боинг» могли сбить в Донбассе летом 2014 года по ошибке.
Обновлено в 07:52