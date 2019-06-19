В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля ХашукджиРИА Новости 06:35

Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.

В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи

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