Политика

В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля ХашукджиРИА Новости 06:35

Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
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Следствие ООН выявило главного подозреваемого по делу Хашогги

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В ООН назвали виновных в убийстве саудовского журналиста в Турции

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В Эр-Рияде заявили, что доклад спецдокладчика ООН по смерти Хашкаджи полон противоречий

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Появились доказательства причастности саудовского принца к гибели Хашукджи

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Саудовская Аравия отреагировала на выводы ООН по убийству Хашукджи

RT на русском11:02

ООН обвиняет Саудовскую Аравию в убийстве Хашогги

Вести.Ru06:42
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Политика

В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17

В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Подразделения украинской армии нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам и пригороду Донецка, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 06:05
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве

Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
Обновлено в 01:00
Общество

Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО

На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста

Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».
Обновлено в 10:42
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Экономика

Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят Госдумой

Обновлено в 06:53
Футбол

Шюррле может перейти в один из московских клубов

Представители 28-летнего хавбека контактировали с неназванным московским клубом, сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild.
Обновлено в 10:51
Происшествия

На Урале загорелся склад в воинской части

Склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 09:32
Политика

В Госдуме проверят правоприменение статей 228 и 303 УК

Госдума проанализирует практику применения статей 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) Уголовного кодекса.
Обновлено в 11:22
Политика

Путин провел совещание по «Прямой линии»

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия", которая выйдет в эфир 20 июня в 12:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Челябинской области

«В результате ДТП два человека погибли, еще пятеро пострадали, среди них один ребенок и сам водитель автобуса», — рассказал представитель управления.
Обновлено в 11:32
Политика

Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июня

Лидеры стран — членов Евросоюза 20 июня подтвердят продление экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 10:33
Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Сильное землетрясение произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Японии, есть пострадавшие.
Обновлено вчера в 21:44
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Политика

Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста

В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.
Обновлено в 07:32
Экономика

Сбербанк начал доставлять посылки

Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
Футбол

«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии

Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 08:58
Футбол

Денис Глушаков покинул «Спартак»

Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.
Обновлено в 06:06
Наука

Физики определили причину замерзания мыльных пузырей

Обновлено в 05:01
Здоровье

Инсулин. Министр Наталья Мазина выступила с официальным заявлением

Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с заявлением.
Обновлено в 04:16
Экономика

Harley-Davidson начнёт производить мотоциклы в Китае

Обновлено в 10:37
Армия и оружие

Bellingcat назвала имена виновных в крушении МН17 в Донбассе

Исследователи Bellingcat обнародовали имена 12 человек, якобы причастных к крушению Boeing 777 над территорией Донбасса.
Обновлено в 07:02
Транспорт

Воронежские маршрутчики потребовали повысить цену проезда

Напомним, о повышении стоимости проезда в Воронеже говорили ещё в конце прошлого года.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Возбуждено дело об убийстве депутата Рады Тымчука

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело после гибели депутата Верховной Рады от партии «Народный фронт» Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 08:18
Политика

В немецком правительстве сообщили о прекрасном самочувствии Меркель

Заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер рассказала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя прекрасно.
Обновлено в 10:39
Политика

Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
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