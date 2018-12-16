Политика
Участники конференции ООН, прошедшей в Польше, приняли свод правил по реализации мер Парижского соглашения по климату, сообщает «Би-би-си». Издание отмечает, что, по мнению делегатов, новые правила обеспечат выполнение странами обещаний по сокращению выбросов углерода в атмосферу.
Новая газета07:50
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с чего всё началось
Официальные лица со всего мира согласовали свод правил, регулирующих Парижское соглашение по климату 2015 года по итогам двухнедельных переговоров ООН в Польше, пишет The Independent.Газета.Ruвчера в 16:54
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