Политика
В ООН озабочены законом о государственном языке на УкраинеТАСС 11:43
16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:37, Вашингтон
Армия и оружие
Германия опасается неожиданного удара от России
Обновлено в 01:30
Общество
Астролог рассказал, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля жители столицы смогут наблюдать лунное затмение. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие
Военным в России запретят рассказывать о службе
Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.
Обновлено в 10:53
Политика
Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США
"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
В Госдуме ответили на угрозы Украины Крымскому мосту
Обновлено в 07:46
Политика
Тегеран объяснил пропажу танкера из ОАЭ у берегов Ирана
Ранее стало известно, что несколько дней назад танкер из ОАЭ во время прохода через Ормузский пролив внезапно изменил курс в сторону Ирана и перестал подавать данные о местоположении.
Обновлено в 15:57
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Космос
Российский робот «Федор» получил новое имя перед полетом в космос
Робот "Федор" перед полетом в космос получил новое имя Skybot F-850, сейчас он доставлен в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" для предполетных проверок, рассказали РИА Новости в корпорации.
Обновлено в 20:22
Авто
УАЗ показал первое официальное фото «Патриота» с «автоматом»
Ульяновское автомобильное предприятие показало первый официальный снимок УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач (АКП).
Обновлено в 08:30
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Борис Корчевников признался, что о семье ему остается только мечтать
Остается только мечтать о семье.
Обновлено в 10:44
Кино
Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве
Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено в 16:28
Политика
Украина анонсировала обмен пленными с Россией
По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Здоровье
Россия готова начать поставки вакцины от лихорадки Эболы в ДР Конго
Вакцина от лихорадки Эбола, разработанная новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", может начать поставляться в Демократическую Республику Конго (ДРК), где в результате вспышки лихорадки погибли около 1700 человек.
Обновлено в 07:19
Политика
США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы
Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.
Обновлено в 19:29
Экономика
Курс фунта стерлингов упал к двухлетним минимумам
Стерлинг находился на самом низком уровне за последние два года по отношению к доллару и достиг шестимесячного минимума по отношению к евро, поскольку переговоры по Brexit, похоже, приобрели более враждебный характер.
Обновлено в 08:37
Общество
Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»
Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей, неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 21:24
Политика
Кристин Лагард официально подала в отставку с поста главы МВФ
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард подала в отставку со своего поста в связи с выдвижением своей кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Обновлено в 11:24
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
The National Interest оценил возможности С-500
Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено в 13:25
Наука
Ученые из России изучили метаболические особенности мозга аутистов
Ученые-биологи из России, совместно с коллегами из Германии и США выяснили, чем отличается мозг аутистов и обычных людей, изучив метаболические особенности мозга аутистов.
Обновлено в 16:12
Гаджеты
Механическая клавиатура Kinesis Gaming Freestyle Edge RGB разделена на две части
Обновлено в 17:54
Политика
Вице-премьер Италии рассказал, что получал угрозы от украинцев
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини получал угрозы от украинцев.
Обновлено в 10:49
Политика
Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату
Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
Экономика
«Займер»: портрет типичного заемщика МФО кардинально изменится
Крупные ссуды, выдаваемые на более длительный срок, требуют снижения рисков кредитора, а значит, портрет типичных заемщиков МФО изменится, — говорят аналитики "Займера".
Обновлено в 15:46
Космос
Новые измерения постоянной Хаббла только усиливают таинственность
В новом исследовании группа ученых во главе с профессором Чикагского университета, США, Венди Фридман (Wendy Freedman) предложила новый, независимый метод расчета постоянной Хаббла, основанный на измерениях параметров звезд класса красных гигантов.
Обновлено в 20:39