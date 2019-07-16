16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине

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