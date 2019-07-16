Политика
В ООН озабочены законом о государственном языке на УкраинеТАСС 11:43
16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Политика
Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер
Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 16:54
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка
Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.
Обновлено в 15:58
Политика
В Киеве сообщили о согласовании «нормандским форматом» обмена пленными
Внешнеполитические советники лидеров стран «нормандской четверки» договорились о проведении обмена пленными в течение месяца.
Обновлено в 10:50
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ
Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:29
Политика
Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 16:25
Авто
Опубликовано первое фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автозавод продемонстрировал первую фотографию новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматический коробкой передач.
Обновлено в 02:49
Политика
Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле
Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.
Обновлено в 13:15
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Ксения Собчак расхвалила Светлану Лободу перед Андреем Макаревичем
Ксения Собчак стала новой героиней легендарного шоу «Смак» с Андреем Макаревичем, которое знаменитый музыкант не так давно запустил в Интернете.
Обновлено в 09:48
Финансы
Биткоин упал в цене на 10%
Самая популярная криптовалюта – биткоин упал в цене на 10%, опустившись ниже 10 тысяч долларов.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Космос
В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну
Обновлено в 15:48
Происшествия
В Москве в ДТП пострадали пять человек
На юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек.
Обновлено в 14:35
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Общество
Сбой произошел в единой базе российских загсов
Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».
Обновлено в 09:41
Политика
У партии Зеленского накануне выборов вырос рейтинг
Вопреки утверждениям большинства украинских и международных социологических компаний, партия "Слуга народа" не только не теряет рейтинг, но за 5 дней до внеочередных выборов в парламент его еще и нарастила.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Крыму из-за отравления госпитализировали более 30 детей
Более 30 детей госпитализированы во вторник из-за отравления в санатории в Крыму, трое из них в реанимации, сообщили ТАСС в администрации города Евпатория.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек
Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Футбол
«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено в 16:49
Кино
Скончалась актриса Ольга Вяликова
Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Политика
В США задержали экс-президента Перу
"Прокуратура через подразделение по международному юридическому сотрудничеству сообщает, что экс-президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по ордеру на экстрадицию", - говорится в сообщении перуанского ведомства.
Обновлено в 14:54
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Спорт
Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд
Во вторник, 16-го июля, отечественных поклонников лёгкой атлетики порадовала одна из самых титулованных спортсменок России Мария Ласицкене, одержавшая свою 16-ю победу подряд на официальных соревнованиях.
Обновлено в 16:14
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов из-за собаки
Обновлено в 09:46
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Политика
Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову
Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.
Обновлено в 11:53
Общество
Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля
Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.
Обновлено в 02:31