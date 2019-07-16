Политика

В ООН озабочены законом о государственном языке на УкраинеТАСС 11:43

16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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ООН и ОБСЕ раскритиковали украинский закон о госязыке

Взгляд.ру10:37

В ООН озаботились украинским законом о языке

Lenta.ru12:17

Замгенсека ООН призвала Украину обеспечить языковые права граждан

RT на русском11:11

ОБСЕ: Киеву следует учитывать языковые права меньшинств

Вести.Ru11:55

В ООН выразили обеспокоенность по поводу украинского закона о госязыке

Российская газета10:55

В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине

ТАСС11:43

ООН призывает Украину не ущемлять права нацменьшинств законом о языке

РЕН ТВ10:22
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Политика

Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер

Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 16:54
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка

Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.
Обновлено в 15:58
Политика

В Киеве сообщили о согласовании «нормандским форматом» обмена пленными

Внешнеполитические советники лидеров стран «нормандской четверки» договорились о проведении обмена пленными в течение месяца.
Обновлено в 10:50
Спорт

Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ

Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:29
Политика

Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 16:25
Авто

Опубликовано первое фото УАЗ «Патриот» с АКПП

Ульяновский автозавод продемонстрировал первую фотографию новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматический коробкой передач.
Обновлено в 02:49
Политика

Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле

Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.
Обновлено в 13:15
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Ксения Собчак расхвалила Светлану Лободу перед Андреем Макаревичем

Ксения Собчак стала новой героиней легендарного шоу «Смак» с Андреем Макаревичем, которое знаменитый музыкант не так давно запустил в Интернете.
Обновлено в 09:48
Финансы

Биткоин упал в цене на 10%

Самая популярная криптовалюта – биткоин упал в цене на 10%, опустившись ниже 10 тысяч долларов.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца

Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Космос

В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну

Обновлено в 15:48
Происшествия

В Москве в ДТП пострадали пять человек

На юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек.
Обновлено в 14:35
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Общество

Сбой произошел в единой базе российских загсов

Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».
Обновлено в 09:41
Политика

У партии Зеленского накануне выборов вырос рейтинг

Вопреки утверждениям большинства украинских и международных социологических компаний, партия "Слуга народа" не только не теряет рейтинг, но за 5 дней до внеочередных выборов в парламент его еще и нарастила.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Крыму из-за отравления госпитализировали более 30 детей

Более 30 детей госпитализированы во вторник из-за отравления в санатории в Крыму, трое из них в реанимации, сообщили ТАСС в администрации города Евпатория.
Обновлено в 16:45
Происшествия

Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек

Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве

Обновлено в 11:11
Футбол

«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено в 16:49
Кино

Скончалась актриса Ольга Вяликова

Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Политика

В США задержали экс-президента Перу

"Прокуратура через подразделение по международному юридическому сотрудничеству сообщает, что экс-президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по ордеру на экстрадицию", - говорится в сообщении перуанского ведомства.
Обновлено в 14:54
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Спорт

Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд

Во вторник, 16-го июля, отечественных поклонников лёгкой атлетики порадовала одна из самых титулованных спортсменок России Мария Ласицкене, одержавшая свою 16-ю победу подряд на официальных соревнованиях.
Обновлено в 16:14
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов из-за собаки

Обновлено в 09:46
Политика

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Политика

Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову

Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.
Обновлено в 11:53
Общество

Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля

Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.
Обновлено в 02:31
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