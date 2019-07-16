16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине

Политика Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Происшествия Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.

Политика В Киеве сообщили о согласовании «нормандским форматом» обмена пленными Внешнеполитические советники лидеров стран «нормандской четверки» договорились о проведении обмена пленными в течение месяца.

Спорт Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.

Политика Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400 Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.

Авто Опубликовано первое фото УАЗ «Патриот» с АКПП Ульяновский автозавод продемонстрировал первую фотографию новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматический коробкой передач.

Политика Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.

Экономика Турецкие отели снизили цены для российских туристов Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.

Шоу-бизнес Ксения Собчак расхвалила Светлану Лободу перед Андреем Макаревичем Ксения Собчак стала новой героиней легендарного шоу «Смак» с Андреем Макаревичем, которое знаменитый музыкант не так давно запустил в Интернете.

Финансы Биткоин упал в цене на 10% Самая популярная криптовалюта – биткоин упал в цене на 10%, опустившись ниже 10 тысяч долларов.

Происшествия Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

Происшествия В Москве в ДТП пострадали пять человек На юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек.

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Общество Сбой произошел в единой базе российских загсов Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».

Политика У партии Зеленского накануне выборов вырос рейтинг Вопреки утверждениям большинства украинских и международных социологических компаний, партия "Слуга народа" не только не теряет рейтинг, но за 5 дней до внеочередных выборов в парламент его еще и нарастила.

Происшествия В Крыму из-за отравления госпитализировали более 30 детей Более 30 детей госпитализированы во вторник из-за отравления в санатории в Крыму, трое из них в реанимации, сообщили ТАСС в администрации города Евпатория.

Происшествия Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара.

Футбол «Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.

Кино Скончалась актриса Ольга Вяликова Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.

Политика В США задержали экс-президента Перу "Прокуратура через подразделение по международному юридическому сотрудничеству сообщает, что экс-президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по ордеру на экстрадицию", - говорится в сообщении перуанского ведомства.

Происшествия В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.

Спорт Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд Во вторник, 16-го июля, отечественных поклонников лёгкой атлетики порадовала одна из самых титулованных спортсменок России Мария Ласицкене, одержавшая свою 16-ю победу подряд на официальных соревнованиях.

Наука В Израиле создали «машину Рамануджана» Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.

Политика В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.

Политика Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.