Политика
В ООН озабочены законом о государственном языке на УкраинеТАСС 11:43
16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
Общество
В Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды
Департамент торговли и услуг Москвы попросил столичных рестораторов закрыть летние веранды из-за штормового предупреждения.
Обновлено в 12:24
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено в 19:36
Политика
Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября
Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.
Обновлено в 20:33
Наука
Свиной жир могли использовать при строительстве Стоунхенджа
Обновлено в 04:00
Происшествия
Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления
В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено в 14:05
Гаджеты
Vivo готовит смартфон с поддержкой 5G и зарядным устройством на 44 Вт
Многие предполагают, что это iQOO 5G, так как заявлена поддержка технологии передачи данных 5G.
Обновлено в 10:42
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Места размещения ядерного оружия США в Европе случайно оказались раскрыты из-за доклада комитета Парламентской ассамблеи НАТО, сообщает Washington Post.
Обновлено в 22:08
Армия и оружие
В Алеппо восстановили разрушенный во время войны древний рынок
Древний рынок, пострадавший во время войны, восстановили в старом Алеппо. Рынку Сакатыя несколько сотен лет.
Обновлено вчера в 22:04
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Кино
Скончалась актриса Ольга Вяликова
Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено в 21:00
Политика
Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 17:37
Экономика
Ледокол «Виктор Черномырдин» пойдёт на ледовые испытания в 2020 году
Строящийся на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» пойдёт на ледовые испытания в 2020 году, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.
Обновлено в 12:00
Политика
Петицию к Зеленскому поддержал 1 млн жителей Донбасса
Информация о числе поддержавших петицию публикуется на соответствующем сайте, а также дублируется на большом экране, установленном в центре Донецка.
Обновлено в 06:15
Политика
Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 18:24
Технологии
Хакеры в четыре раза чаще атакуют умную электронику
Эксперты вычислили, что умная электроника в четыре раза чаще подвергается атакам хакеров.
Обновлено в 21:37
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Общество
Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам
Львам следует внимательнее подойти к покупкам.
Обновлено вчера в 18:00
Наука
Ученые из России изучили метаболические особенности мозга аутистов
Ученые-биологи из России, совместно с коллегами из Германии и США выяснили, чем отличается мозг аутистов и обычных людей, изучив метаболические особенности мозга аутистов.
Обновлено в 16:12
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее
Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Обновлено в 18:25
Экономика
Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании
Ракишев (восьмой в топ-50 богатейших бизнесменов казахстанского Forbes с состоянием $691 млн) с конца 2017 г. являлся крупнейшим акционером Petropavlovsk.
Обновлено в 15:59
Космос
Уфолог обнаружил странные инопланетные структуры в Google Sky
Уфолог придерживается мнения, что представители инопланетной цивилизации способны создавать необычные структуры, замеченные специалистом в приложении Google Sky.
Обновлено в 22:12
Здоровье
Россия готова поставлять вакцину от лихорадки Эболы в ДР Конго
Генеральный директор новосибирского центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что разработанная в центре вакцина от лихорадки Эбола может быть поставляться в Демократическую Республику Конго.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Москве более 20 человек отравились едой из автоматов
Обновлено в 10:01