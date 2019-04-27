Политика
В ООН отреагировали на отказ США от договора о торговле оружиемГазета.Ru вчера в 18:15
Генсек ООН Антониу Гутерреш дал комментарий после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из Международного договора о торговле оружие. Об этом говорится на сайте организации. По словам Гутерреша, с учетом роста международной напряженности этот документ "особенно важен".
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Гутерреш прокомментировал выход США из Международного договора о торговле оружием
RT на русскомвчера в 17:59
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Спасатели подняли из шахты в ЛНР тела 13 погибших
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Форвард «Коламбуса» Кэм Аткинсон прокомментировал нынешний уровень игры голкипера команды Сергея Бобровского.
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По информации издания "Украинская правда", 24 апреля в офисе студии "Квартал 95" состоялась неформальная встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с победителем президентских выборов Владимиром Зеленским.
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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
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Названы причины отказа Зеленского от встречи с Путиным тет-а-тет
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен провести свою первую встречу с российским лидером Владимиром Путиным исключительно при «свидетелях», отказавшись от переговоров наедине.
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На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X
Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в городе Долгопрудном Московской области совещание о развитии кадрового потенциала в сфере науки.
Обновлено 25 апреля в 17:02
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Мощный взрыв в сирийской Ракке унес жизни 10 человек
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Скандал в Латвии вызвала инструкция на русском языке
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Политика
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Политика
США ввели санкции в отношении главы МИД Венесуэлы
Вашингтон ввел санкции в отношении главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, сообщило в пятницу министерство финансов США.
Обновлено вчера в 11:07
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Xiaomi готовит смартфон с процессором Snapdragon 730
Предполагается, что это будет аппарат среднего уровня и возможно он получит название Mi 9X.
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