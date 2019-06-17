В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населенияRT на русском вчера в 18:07

с чего всё началось

К концу XXI века численность мирового населения может достичь 11 млрд человек. При этом растёт число стран, население которых сокращается, следует из нового доклада ООН. Согласно представленным данным, Индия может уже в 2027 году обогнать Китай и стать мировым лидером по количеству жителей.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Политика Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".

Происшествия В Китае произошло мощное землетрясение По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.

Армия и оружие В ООН узнали о планах США по авиаудару по объекту в Иране Идею нанесения ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой, обсуждают в администрации США.

Футбол Футболист «Краснодара» может выбыть из-за травмы до конца года Полузащитник сборной Швеции и российского "Краснодара" Виктор Классон может выбыть из-за травмы до конца года, сообщает ТАСС.

Политика Зеленский выступил за ужесточение санкций против России Украинский лидер Владимир Зеленский считает необходимым сохранять и ужесточать санкции в отношении России до тех пор, пока они не приведут к перемирию на юго-востоке Украины и восстановлению территориальной целостности страны.

Общество BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.

Происшествия В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp Пользователи в ряде стран мира сообщили о проблемах в работе популярного мессенджера WhatsApp.

Футбол «ПСЖ» лидирует в борьбе за Погба Как утверждает The Independent, парижский клуб на данный момент является лидером в борьбе за игрока "Манчестер Юнайтед", на которого также претендуют "Реал" и "Ювентус".

Здоровье Названы регионы с самой высокой распространенностью рака Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.

Общество Росстат выяснил наиболее популярные профессии среди женщин и мужчин Аналитики Росстата назвали самые популярные профессии среди мужчин и женщин в России по итогам 2018 года.

Общество Недостаточно бедных россиян лишат господдержки Граждан России, имеющих свободную жилплощадь или даже огород, могут лишить государственных пособий.

Футбол Семак не считает себя идеальным семьянином и идеальным тренером В эфире передачи известный телеведущий восхитился наставником сине-бело-голубых, назвав его идеальным семьянином, идеальным тренером, замечательным товарищем и партнером по команде.

Происшествия Калужанка пожаловалась Путину на ущемление жилищных прав В Калуге Следственный комитет проводит проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента В США впервые в истории фекальная трансплантация закончилась смертью пациента.