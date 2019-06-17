Экономика
В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населенияRT на русском 18:07
К концу XXI века численность мирового населения может достичь 11 млрд человек. При этом растёт число стран, население которых сокращается, следует из нового доклада ООН. Согласно представленным данным, Индия может уже в 2027 году обогнать Китай и стать мировым лидером по количеству жителей.
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с чего всё началось
«Ожидается, что до 2050 года цифра увеличится до 55 стран, в которых численность населения уменьшится на один процент или более, и почти в половине из них произойдет сокращение по меньшей мере на 10 процентов», - говорится в опубликованном докладе.ТК Звезда14:45
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Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
Мэрия Екатеринбурга убрала табличку с надписью "Город бесов", появившуюся в ночь на 17 июня на въезде в город на трассе из аэропорта Кольцово.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет
Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.
Обновлено в 20:28
Здоровье
Едим за копейки. Как питаться вкусно и полезно при ограниченном бюджете?
На самом деле, рациональное питание экономит время и деньги, поскольку здоровые блюда не предполагают сложных рецептов, длительной термической обработки (а значит, продолжительного стояния у плиты) и среди них нет дорогостоящих деликатесов, которые «съедают» бюджет.
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Политика
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Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбас являются частью Украины.
Обновлено в 22:14
Армия и оружие
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Министерство обоорны России обнародовало видео перехвата американского стратегического бомбардировщика В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено в 22:44
Общество
Козерога может подвести дипломатичность, а день Льва обещает быть загруженным и суетливым. Гороскоп на 18 июня
Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним.
Обновлено в 19:15
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
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Обновлено в 10:01
Общество
В ГП рассказали, сколько человек нарушили авторские права за два года
Более 1,2 тысячи человек осуждены за два года в России за нарушение прав интеллектуальной собственности, сообщил прокурор отдела главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Владимир Егоров.
Обновлено в 22:08
Политика
Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве»
Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.
Обновлено в 21:48
Кино
Французский актер из фильма «Амели» скончался
Звезда французского фильма "Амели" Морис Бенишу скончался в возрасте 76 лет.
Обновлено в 22:06
Политика
Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы
Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы.
Обновлено в 13:18
Авто
Введение новых правил автотюнинга отложено на год
Вместо 1 июля 2019 года новые правила процедуры по внесению конструктивных изменений в автомобили вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Обновлено в 03:12
Общество
«Все идет по плану»: строительство нового аэропорта на Камчатке обещают начать в сентябре
Обновлено в 18:56
Общество
Элтону Джону вручат орден Почетного легиона
Британский певец и композитор, сэр Элтон Джон посетит в пятницу Елисейский дворец, где Эмманюэль Макрон вручит ему орден Почетного легиона, передает ТАСС.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.
Обновлено в 20:42
Происшествия
Два человека пострадали и один погиб в аварии на МКАД
Автомобиль перевернулся на МКАД, в результате два человека пострадали и один погиб.
Обновлено в 17:20
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Политика
Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли
Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
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Политика
СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
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Актер Алексей Гуськов рассказал о причине развода с первой женой
Алексей Гуськов и Лидия Вележева прожили в браке более 30 лет, однако с первой женой брак распался довольно быстро.
Обновлено в 13:04
Финансы
Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США
Напомним, Россия начала сокращать вложения в госдолг Содинённых Штатов с весны 2018 года.
Обновлено в 17:33
Экономика
Мост на Сахалин и глубоководный порт оценили в 433 миллиарда рублей
Изначально рассматривалось два варианта соединения острова с материком - мост и тоннель, но сейчас речь идет о железнодорожном мосте через пролив Невельского.
Обновлено в 22:02
Армия и оружие
Под Мурманском нашли останки немецкого солдата
«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Культура
У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм
Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.
Обновлено в 19:45