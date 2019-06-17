В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населенияRT на русском 18:07

с чего всё началось

К концу XXI века численность мирового населения может достичь 11 млрд человек. При этом растёт число стран, население которых сокращается, следует из нового доклада ООН. Согласно представленным данным, Индия может уже в 2027 году обогнать Китай и стать мировым лидером по количеству жителей.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Общество На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов» Мэрия Екатеринбурга убрала табличку с надписью "Город бесов", появившуюся в ночь на 17 июня на въезде в город на трассе из аэропорта Кольцово.

Происшествия В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.

Здоровье Едим за копейки. Как питаться вкусно и полезно при ограниченном бюджете? На самом деле, рациональное питание экономит время и деньги, поскольку здоровые блюда не предполагают сложных рецептов, длительной термической обработки (а значит, продолжительного стояния у плиты) и среди них нет дорогостоящих деликатесов, которые «съедают» бюджет.

Политика Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбас являются частью Украины.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27 Министерство обоорны России обнародовало видео перехвата американского стратегического бомбардировщика В-52Н российским истребителем Су-27.

Общество Козерога может подвести дипломатичность, а день Льва обещает быть загруженным и суетливым. Гороскоп на 18 июня Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним.

Общество Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.

Экономика Российские авиакомпании получили рекордный убыток Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.

Общество В ГП рассказали, сколько человек нарушили авторские права за два года Более 1,2 тысячи человек осуждены за два года в России за нарушение прав интеллектуальной собственности, сообщил прокурор отдела главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Владимир Егоров.

Политика Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве» Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.

Кино Французский актер из фильма «Амели» скончался Звезда французского фильма "Амели" Морис Бенишу скончался в возрасте 76 лет.

Авто Введение новых правил автотюнинга отложено на год Вместо 1 июля 2019 года новые правила процедуры по внесению конструктивных изменений в автомобили вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Общество Элтону Джону вручат орден Почетного легиона Британский певец и композитор, сэр Элтон Джон посетит в пятницу Елисейский дворец, где Эмманюэль Макрон вручит ему орден Почетного легиона, передает ТАСС.

Происшествия В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.

Происшествия Два человека пострадали и один погиб в аварии на МКАД Автомобиль перевернулся на МКАД, в результате два человека пострадали и один погиб.

Происшествия В Москве избили директора Фонда кино Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.

Политика Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.

Политика СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

Шоу-бизнес Актер Алексей Гуськов рассказал о причине развода с первой женой Алексей Гуськов и Лидия Вележева прожили в браке более 30 лет, однако с первой женой брак распался довольно быстро.

Финансы Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США Напомним, Россия начала сокращать вложения в госдолг Содинённых Штатов с весны 2018 года.

Экономика Мост на Сахалин и глубоководный порт оценили в 433 миллиарда рублей Изначально рассматривалось два варианта соединения острова с материком - мост и тоннель, но сейчас речь идет о железнодорожном мосте через пролив Невельского.

Армия и оружие Под Мурманском нашли останки немецкого солдата «В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.