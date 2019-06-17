Эксперты ООН прогнозируют, что население России сократится в два разаВесьма 02:49

с чего всё началось

Эксперты ООН (Организации Объединенных Наций) опубликовали прогноз, посвященный глобальным демографическим изменения. По данным исследования, население Земли в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек, и к 2050 году популяции приблизится к 9,7 млрд человек.

Эксперты ООН прогнозируют, что население России сократится в два раза

Экономика Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного» Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».

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Происшествия Найдена предсмертная записка экс-главы Свердловской железной дороги Правоохранительные органы обнаружили предсмертную записку бывшего главы Свердловской железной дороги Алексея Миронова.

Происшествия Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке Первомайский районный суд Пензы принял решение арестовать на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.

Происшествия В нежилом помещении на Урале прописали 10 тыс. мигрантов Было установлено. что только в 2018 году в нежилом помещении на улице Индустриальной на учёт были поставлены более 3,5 тыс. мигрантов.

Общество BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.

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Происшествия Путин подписал закон о «пьяных» ДТП Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

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Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Армия и оружие Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27 Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.

Технологии В работе WhatsApp произошел сбой В работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи из разных стран мира.

Авто Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8 Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.

Экономика Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».

Политика Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве» Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.

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Политика Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.

Футбол Китайский клуб предлагал Мюллеру 25 млн евро в год Как сообщает Kicker, один из клубов предлагал 29-летнему немцу контракт с годовым окладом в размере 25 миллионов евро.

Экономика ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.

Происшествия На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.

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Политика Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.

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Авто «АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.