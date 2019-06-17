ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человекREGNUM 16:43

с чего всё началось

По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек. Такой прогноз содержится в опубликованном сегодня, 17 июня, новом докладе ООН, который посвящен глобальным демографическим изменениям.

ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек

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Происшествия После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ 12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.

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Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Общество BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.

Гаджеты Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.

Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

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Музыка У популярной певицы треснул костюм во время выступления У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.

Гаджеты Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.

Политика Умер бывший замглавы КГБ Филипп Бобков В возрасте 93 лет умер генерал армии, бывший первый заместитель председателя КГБ Филипп Бобков.

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Шоу-бизнес Пугачева купила место на кладбище Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".