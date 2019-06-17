В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населенияRT на русском вчера в 18:07

с чего всё началось

К концу XXI века численность мирового населения может достичь 11 млрд человек. При этом растёт число стран, население которых сокращается, следует из нового доклада ООН. Согласно представленным данным, Индия может уже в 2027 году обогнать Китай и стать мировым лидером по количеству жителей.

Политика В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Финансы РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.

Культура Матвиенко считает, что особняк Щукина нужно передать Пушкинскому музею Часть собрания Щукина с полотнами Матисса, Моне, Дега, Гогена и других импрессионистов и пост-импрессионистов после революции была национализирована и со временем распределена между ГМИИ и Эрмитажем.

Общество В Сочи завершился фестиваль «Кинотавр» В 2019 году кинотеатр под открытым небом собрал более 30 тыс. зрителей.

Происшествия Директора Фонда кино избили в Москве Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.

Футбол Сборные Франции и Норвегии вышли в плей-офф женского чемпионата мира по футболу Сборные Франции и Норвегии пробились в 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женских команд.

Политика Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.

Политика СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Энергетика Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Технологии Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).

Общество Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.

Политика ВЦИОМ зафиксировал снижение рейтинга Путина Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал снижение рейтинга президента России Владимира Путина .

Происшествия СК начал проверку после обращения красноярских дольщиков к Путину Следователи начали проверку из обращения к президенту Владимиру Путину от дольщиков жилого комплекса Ясный в Красноярске.

Игры CD Projekt RED выпустила трейлер дополнения Novigrad к Гвинту Гвинт – коллекционная карточная игра в мире «Ведьмака», официальный релиз которой состоялся в октябре 2018 года.

Происшествия В аэропорту «Толмачево» взбунтовались пассажиры задержанного рейса В Новосибирском аэропорту проблемы с самолетом вызвали бунт среди пассажиров.

Футбол Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер» Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер, — сказал Семак в эфире «Вечернего Урганта».

Политика Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.

Армия и оружие США показали новые кадры с места инцидента в Оманском заливе Обнародованные Пентагоном кадры, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных к инциденту в Оманском заливе.

Общество «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столице на 18 июня На территории Москвы и Подмосковья на вторник, 18 июня, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с риском возникновения пожаров.

Авто Porsche представила новые 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 2020 Новые Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 расположились на вершине модельного ряда 718, а под капотом машин установлен недавно разработанный силовой агрегат объемом 4,0 литра с 6 цилиндрами без наддува мощностью 414 л.с. и 310 Нм крутящего момента.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Игры Mail.ru поможет разработчикам создать ААА-шутер для консолей и свою студию Принять участие могут не только разработчики, у которых есть концепция ААА-шутера, но недостаточно ресурсов для её реализации, но и уже существующие студии, нуждающиеся в финансовой поддержке.

Политика Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.

Общество «Магнит» начал принимать использованные банки и бутылки Сеть магазинов "Магнит" установит пандоматы для приема алюминиевых банок и пластика, сообщает RNS.