Экономика

В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населенияRT на русском вчера в 18:07

К концу XXI века численность мирового населения может достичь 11 млрд человек. При этом растёт число стран, население которых сокращается, следует из нового доклада ООН. Согласно представленным данным, Индия может уже в 2027 году обогнать Китай и стать мировым лидером по количеству жителей.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Ожидается, что до 2050 года цифра увеличится до 55 стран, в которых численность населения уменьшится на один процент или более, и почти в половине из них произойдет сокращение по меньшей мере на 10 процентов», - говорится в опубликованном докладе
.
ТК Звездавчера в 14:45

Подробнее о событии

ООН прогнозирует сокращение населения России к 2050 году в среднем до 136 миллионов человек

Эхо Москвывчера в 21:06

В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения

RT на русскомвчера в 18:07

Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 году

Известиявчера в 13:27

России предсказали сокращение населения до 100 миллионов

Lenta.ruвчера в 16:11

ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн

РБКвчера в 14:36

В ООН заявили, что население планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек

ТАССвчера в 15:57

В ООН опубликовали новый прогноз численности населения Земли

РИА Новостивчера в 12:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:08, Вашингтон
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено 16 июня в 15:17
Финансы

РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США

Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Культура

Матвиенко считает, что особняк Щукина нужно передать Пушкинскому музею

Часть собрания Щукина с полотнами Матисса, Моне, Дега, Гогена и других импрессионистов и пост-импрессионистов после революции была национализирована и со временем распределена между ГМИИ и Эрмитажем.
Обновлено вчера в 13:46
Общество

В Сочи завершился фестиваль «Кинотавр»

В 2019 году кинотеатр под открытым небом собрал более 30 тыс. зрителей.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия

Директора Фонда кино избили в Москве

Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
Обновлено вчера в 19:45
Авто

Премиальный купе-кросс от GM рассекретили на официальных снимках

Официальный показ Baojun RC-6 намечается до конца нынешнего года.
Обновлено вчера в 23:51
Футбол

Сборные Франции и Норвегии вышли в плей-офф женского чемпионата мира по футболу

Сборные Франции и Норвегии пробились в 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женских команд.
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Политика

СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено вчера в 19:10
Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 07:51
Технологии

Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено вчера в 09:30
Общество

Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму

Обновлено вчера в 15:20
Общество

Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз

Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

ВЦИОМ зафиксировал снижение рейтинга Путина

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал снижение рейтинга президента России Владимира Путина .
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия

Западные СМИ испугались «человека-мотылька» в небе над Чернобылем

Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

СК начал проверку после обращения красноярских дольщиков к Путину

Следователи начали проверку из обращения к президенту Владимиру Путину от дольщиков жилого комплекса Ясный в Красноярске.
Обновлено вчера в 21:12
Игры

CD Projekt RED выпустила трейлер дополнения Novigrad к Гвинту

Гвинт – коллекционная карточная игра в мире «Ведьмака», официальный релиз которой состоялся в октябре 2018 года.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

В аэропорту «Толмачево» взбунтовались пассажиры задержанного рейса

В Новосибирском аэропорту проблемы с самолетом вызвали бунт среди пассажиров.
Обновлено вчера в 17:52
Футбол

Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер»

Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер, — сказал Семак в эфире «Вечернего Урганта».
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию

Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика

"Эксперт РА" повысил рейтинг банку "Союз" до уровня "ruBBB-"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Банка Союз (АО) до уровня ruBBB -, прогноз стабильный.
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие

США показали новые кадры с места инцидента в Оманском заливе

Обнародованные Пентагоном кадры, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных к инциденту в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 18:56
Общество

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столице на 18 июня

На территории Москвы и Подмосковья на вторник, 18 июня, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с риском возникновения пожаров.
Обновлено вчера в 05:26
Авто

Porsche представила новые 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 2020

Новые Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 расположились на вершине модельного ряда 718, а под капотом машин установлен недавно разработанный силовой агрегат объемом 4,0 литра с 6 цилиндрами без наддува мощностью 414 л.с. и 310 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:35
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Игры

Mail.ru поможет разработчикам создать ААА-шутер для консолей и свою студию

Принять участие могут не только разработчики, у которых есть концепция ААА-шутера, но недостаточно ресурсов для её реализации, но и уже существующие студии, нуждающиеся в финансовой поддержке.
Обновлено вчера в 14:05
Политика

Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

«Магнит» начал принимать использованные банки и бутылки

Сеть магазинов "Магнит" установит пандоматы для приема алюминиевых банок и пластика, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 11:10
Общество

Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США

Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 20:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное