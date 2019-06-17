Экономика
В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населенияRT на русском вчера в 18:07
К концу XXI века численность мирового населения может достичь 11 млрд человек. При этом растёт число стран, население которых сокращается, следует из нового доклада ООН. Согласно представленным данным, Индия может уже в 2027 году обогнать Китай и стать мировым лидером по количеству жителей.
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с чего всё началось
«Ожидается, что до 2050 года цифра увеличится до 55 стран, в которых численность населения уменьшится на один процент или более, и почти в половине из них произойдет сокращение по меньшей мере на 10 процентов», - говорится в опубликованном докладе.ТК Звездавчера в 14:45
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ООН прогнозирует сокращение населения России к 2050 году в среднем до 136 миллионов человек
Эхо Москвывчера в 21:06
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Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
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Обновлено 16 июня в 15:17
Финансы
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Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
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Культура
Матвиенко считает, что особняк Щукина нужно передать Пушкинскому музею
Часть собрания Щукина с полотнами Матисса, Моне, Дега, Гогена и других импрессионистов и пост-импрессионистов после революции была национализирована и со временем распределена между ГМИИ и Эрмитажем.
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В Сочи завершился фестиваль «Кинотавр»
В 2019 году кинотеатр под открытым небом собрал более 30 тыс. зрителей.
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Директора Фонда кино избили в Москве
Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
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Авто
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Футбол
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Сборные Франции и Норвегии пробились в 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женских команд.
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов
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Обновлено вчера в 23:09
Политика
СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено вчера в 19:10
Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 07:51
Технологии
Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR
Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено вчера в 09:30
Общество
Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз
Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
ВЦИОМ зафиксировал снижение рейтинга Путина
Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал снижение рейтинга президента России Владимира Путина .
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
Западные СМИ испугались «человека-мотылька» в небе над Чернобылем
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
СК начал проверку после обращения красноярских дольщиков к Путину
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Обновлено вчера в 21:12
Игры
CD Projekt RED выпустила трейлер дополнения Novigrad к Гвинту
Гвинт – коллекционная карточная игра в мире «Ведьмака», официальный релиз которой состоялся в октябре 2018 года.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
В аэропорту «Толмачево» взбунтовались пассажиры задержанного рейса
В Новосибирском аэропорту проблемы с самолетом вызвали бунт среди пассажиров.
Обновлено вчера в 17:52
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Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер»
Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер, — сказал Семак в эфире «Вечернего Урганта».
Обновлено вчера в 22:12
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Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию
Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
"Эксперт РА" повысил рейтинг банку "Союз" до уровня "ruBBB-"
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Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие
США показали новые кадры с места инцидента в Оманском заливе
Обнародованные Пентагоном кадры, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных к инциденту в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 18:56
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столице на 18 июня
На территории Москвы и Подмосковья на вторник, 18 июня, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с риском возникновения пожаров.
Обновлено вчера в 05:26
Авто
Porsche представила новые 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 2020
Новые Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 расположились на вершине модельного ряда 718, а под капотом машин установлен недавно разработанный силовой агрегат объемом 4,0 литра с 6 цилиндрами без наддува мощностью 414 л.с. и 310 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:35
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Игры
Mail.ru поможет разработчикам создать ААА-шутер для консолей и свою студию
Принять участие могут не только разработчики, у которых есть концепция ААА-шутера, но недостаточно ресурсов для её реализации, но и уже существующие студии, нуждающиеся в финансовой поддержке.
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Политика
Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
«Магнит» начал принимать использованные банки и бутылки
Сеть магазинов "Магнит" установит пандоматы для приема алюминиевых банок и пластика, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 11:10
Общество
Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США
Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 20:51