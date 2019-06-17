В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населенияRT на русском 18:07

с чего всё началось

К концу XXI века численность мирового населения может достичь 11 млрд человек. При этом растёт число стран, население которых сокращается, следует из нового доклада ООН. Согласно представленным данным, Индия может уже в 2027 году обогнать Китай и стать мировым лидером по количеству жителей.

Экономика В Бурятии появится новая территория опережающего развития Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о планах создать новую территорию опережающего развития в Бурятии.

Космос Эксперт рассказал о цене на полет в космос на корабле Boeing для туристов Ранее сообщалось, что Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner американской компании Boeing.

Политика СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Шоу-бизнес Дженнифер Энистон отвергла любовь принца Гарри Обнародованы малоизвестные факты биографии актрисы Дженнифер Энистон. Оказывается, она отвергла любовь принца Гарри.

Происшествия В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.

Происшествия В Китае произошло мощное землетрясение По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.

Финансы Россия сократила инвестиции в госдолг США По данным агентства, вложения России сократились до $12,136 млрд. Как отмечается, Россия сократила инвестиции в госдолг США в апреле.

Гаджеты Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10 Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.

Происшествия В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.

Политика Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со своим французским коллегой Эманнуэлем Макроном озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате", в котором принимают участие представители Франции, Германии, России и Украины.

Происшествия В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь» Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.

Авто Названа дата выхода нового поколения Volkswagen Golf Немецкий автопроизводитель сообщил о примерной дате выхода нового поколения популярного хэтчбэка.

Гаджеты Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала начало продаж трёх смарт-телевизоров Mi TV на российском рынке, сообщает издание «Коммерсантъ».

Общество Меньше половины россиян заявили о планах детей учиться в вузах Только 47% опрошенных родителей заявили, что их дети в 2019 году планируют пойти учиться в высшие учебные заведения, следует из исследования сервиса Superjob, передает «РИА Новости».

Технологии Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).

Происшествия В Петербурге за участие в пикете задержали 16-летнего школьника В Петербурге 17 июня полицейские задержали 16-летнего школьника, вышедшего на пикет у здания городского комитета по образованию, передает издание «Сноб».

Армия и оружие Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.

Происшествия В немецкой тюрьме заключенный захватил заложницу Один из заключенных, отбывающих наказание в тюрьме города Любек, захватил в заложники сотрудницу исправительного учреждения.

Общество Гороскоп на 16 июня: День пройдет на «твердую четверку» Вряд ли все, за что вы возьметесь, будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.

Авто Renault анонсировала премьеру нового кросс-вэна Triber Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.

Футбол Франческо Тотти: «В „Роме“ ужасная атмосфера, Фонсека не должен был сюда приезжать» Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти рассказал, что его мнение не учитывалось при выборе главного тренера клуба, где он занимал пост директора.

Армия и оружие Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.