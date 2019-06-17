В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населенияRT на русском 18:07

с чего всё началось

К концу XXI века численность мирового населения может достичь 11 млрд человек. При этом растёт число стран, население которых сокращается, следует из нового доклада ООН. Согласно представленным данным, Индия может уже в 2027 году обогнать Китай и стать мировым лидером по количеству жителей.

Политика Киев может конкурировать с РФ по газу, считает Тимошенко Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ГТС Украины может конкурировать с Россией в транспортировке газа.

Общество Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра» Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.

Политика Украина попробует провести военные корабли через Керченский пролив 13 июня в интервью «Би-би-си Украина» глава Генштаба Украины заявлял, что у Киева нет столько военнослужащих, чтобы ими рисковать, поэтому до освобождения задержанных в России моряков новых попыток пройти через пролив не будет.

Происшествия В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом Во время цветения тополя пух проникает в слуховые окна чердаков, забивается в подвалы, сараи, через открытые окна проникает в квартиры, им покрыты улицы, дворы и скверы, рассказали в МЧС.

Происшествия Путину доложили о событиях в Чемодановке Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.

Экономика Назван главный способ сокращения курения Общество, в свою очередь, продвигает ограничения на курение в общественных местах, что ведет к увеличению бюджетных ассигнований на борьбу с табаком.

Политика Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве» Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.

Экономика Мост на Сахалин и глубоководный порт оценили в 433 миллиарда рублей Изначально рассматривалось два варианта соединения острова с материком - мост и тоннель, но сейчас речь идет о железнодорожном мосте через пролив Невельского.

Армия и оружие Под Мурманском нашли останки немецкого солдата «В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.

Политика Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".

Политика В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства Планируется, что подобные действия будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести, то есть предусматривающее наказание до шести лет лишения свободы в зависимости от наступивших общественно опасных последствий, пояснил депутат.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Политика Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.

Энергетика Азербайджанский газ впервые поступил в Европу Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.

Происшествия В Москве избили директора Фонда кино Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.

Общество Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).

Политика СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.