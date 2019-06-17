Экономика
В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населенияRT на русском 18:07
К концу XXI века численность мирового населения может достичь 11 млрд человек. При этом растёт число стран, население которых сокращается, следует из нового доклада ООН. Согласно представленным данным, Индия может уже в 2027 году обогнать Китай и стать мировым лидером по количеству жителей.
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с чего всё началось
«Ожидается, что до 2050 года цифра увеличится до 55 стран, в которых численность населения уменьшится на один процент или более, и почти в половине из них произойдет сокращение по меньшей мере на 10 процентов», - говорится в опубликованном докладе.ТК Звезда14:45
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