Политика

В ООН оценили ущерб Евросоюза от антироссийских санкцийRT на русском 13:38

Европейский союз несёт более значительный экономический ущерб от антироссийских санкций, чем сама Российская Федерация. Об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.
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Евросоюз несет от санкций большие потери, чем Россия, заявили в ООН

Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем понесенный Россией ущерб от санкций ЕС, заявил в интервью РИА Новости спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.
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В ООН оценили ущерб Евросоюза от антироссийских санкций

RT на русском13:38
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:26, Ашберн
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На Сахалине возобновили движение на одном из закрытых ранее участков дорог

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Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
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Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

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Канадский певец Джастин Бибер пожаловался поклонникам на серьезные внутренние проблемы и объявил о решении сделать перерыв в карьере.
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Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
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Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
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