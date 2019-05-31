В ООН оценили психическое здоровье Ассанжа в британской тюрьмеРБК 06:12

А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждем официальных объяснений Королевства.

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер посетил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме и дал свою оценку физическому и психологическому состоянию австралийца, пишет The Guardian. Мельцер выступает за то, чтобы Ассанжа выпустили из тюрьмы.

В ООН оценили психическое здоровье Ассанжа в британской тюрьме

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Шоу-бизнес Представитель Бекмамбетова обвинил в «болезни» режиссера желтую прессу "Вообще никаких заболеваний нет", — уверенно заявил его представитель и добавил, что "информация о тяжелом заболевании — желтая пресса".

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