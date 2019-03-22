Политика
В ООН объявят отношение к заявке России по расширению шельфа в АрктикеiReactor вчера в 21:06
Комиссия ООН определила отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике. Первый заместитель главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов заявил, что комиссия ООН в скором времени озвучит свое отношение к заявке России относительно расширения шельфа на территории Арктики.
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с чего всё началось
Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил РИА Новости первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.РИА Новостивчера в 20:08
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Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению арктического шельфа
Эхо Москвывчера в 21:11
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