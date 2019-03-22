Политика
В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в АрктикеNewInform вчера в 20:24
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
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с чего всё началось
Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил РИА Новости первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.РИА Новостивчера в 20:08
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Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению арктического шельфа
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