Происшествия
В ООН обеспокоены ходом расследования трагедии в ОдессеRT на русском 13:20
В Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) раскритиковали ход расследования трагедии, произошедшей пять лет назад в Доме профсоюзов в Одессе.
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Политика
Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Обновлено в 19:09
Экономика
Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за первую четверть года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).
Обновлено в 18:04
Здоровье
Диетолог рассказала, чем чревато чрезмерное употребление шашлыка
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что на майских праздниках лучше не есть много шашлыков и не злоупотреблять алкоголем, так как из-за этого могут обостриться хронические заболевания или даже появиться новые, в частности - подагра.
Обновлено в 20:09
Шоу-бизнес
Невестка Алсу нарушила молчание из-за последствий скандала
Обновлено в 10:00
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Политика
В Белоруссию поступила чистая нефть из России
Качественная сырая нефть с российской территории по нефтепроводу "Дружба", наконец, поступила на территорию Белоруссии, сообщили в госконцерне "Белнефтехим".
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила новым имиджем
Обновлено в 08:00
Политика
В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено в 17:27
Политика
Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»
Обновлено в 17:53
Музыка
Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»
Вероятное отстранение Алсу от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на Евровидении-2019 может быть "чей-то местью", заявила певица Любовь Успенская в интервью телеканалу 360.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов
Японская полиция приступила к расследованию инцидентов с противозаконным появлением беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено в 21:00
Авто
Какие документы водителю нужно всегда иметь при себе
Эксперты портала «2018год.ру» рассказали какие документы водители должны всегда носить с собой и предъявлять по первому требованию инспектора.
Обновлено в 13:05
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево
Грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines.
Обновлено в 14:02
Энергетика
Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти
Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес
Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми
Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
Обновлено в 11:45
Общество
В Санкт-Петербурге 3 мая выпадет снег
Обновлено в 17:30
Политика
Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского
Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как ее супруг гуляет с 9-месячной дочерью
«Папа может», – лаконично подписала видео, на котором ее супруг развлекает малышку, строя забавные рожицы и хлопая в ладоши, Лера Кудрявцева.
Обновлено в 13:58
Здоровье
В Уфе 8-летний ребенок умер из-за нехватки нужных лекарств
В конце апреля в аптеку поступил для этого ребенка «Габриглобин» (отечественный препарат).
Обновлено в 08:50
Происшествия
Пожар на складе в Петербурге локализован
Обновлено в 20:56
Происшествия
В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Обновлено в 19:51
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Политика
Депутаты Рады предложили разрешить призыв без объявления мобилизации
Депутаты Верховной рады от партий БПП, Народного фронта, Самопомощи и БЮТ призвали парламент разрешить призыв резервистов во время «особого периода» без объявления мобилизации.
Обновлено в 19:27
Политика
Преемница Меркель заявила о поддержке «Северного потока-2»
Глава немецкого Христианско-демократического союза (ХСС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью агентству dpa заявила о поддержке проекта «Северный поток-2», передает Deutsche Welle.
Обновлено в 09:00
Транспорт
В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники
Депутат ГД Василий Власов предложил заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову ограничить проведение ремонтных работы на дорогах в праздники, чтобы сократить количество пробок.
Обновлено в 20:17
Путешествия
Туристы дали советы по обходу очередей на аттракционы
Туристы Шейн Линдсей и Кристина Хокинс за 18 часов прокатились на 46 аттракционах четырех парков в составе Disney World и дали советы, как можно повторить этот опыт.
Обновлено в 18:35
Гаджеты
Глава Apple считает, что 5G для компании пока не главное
По мнению специалистов, Apple потеряет часть рынка из-за задержек iPhone 5G, так как китайские и корейские компании уже до конца 2019 года представят не одну модель с поддержкой нового поколения сетей.
Обновлено в 14:45