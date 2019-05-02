В ООН обеспокоены ходом расследования трагедии в ОдессеRT на русском 13:20

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) раскритиковали ход расследования трагедии, произошедшей пять лет назад в Доме профсоюзов в Одессе.

В ООН обеспокоены ходом расследования трагедии в Одессе

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