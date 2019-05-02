Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в ОдессеВетеранские вести 15:01
Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идёт неэффективно, а власти страны бездействуют. Об этом заявила глава Миссии Фиона Фрейзер.
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Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing
Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:17
Музыка
Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»
Обновлено в 09:14
Общество
В Петербурге в пятницу ждут шторм и дождь со снегом
Обновлено в 09:43
Наука
Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня
Обновлено 30 апреля в 11:00
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Общество
Автор «Сталингулага» впервые дал интервью
Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР
Павлоградский суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусваргхи по обвинению в причастности к деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований, — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.
Обновлено в 13:50
Политика
В России могут запретить магазины в жилых домах
Омбудсмен назвал способ избежать массового закрытия маленьких магазинов В документе уточняется, что ограничения на размещение в многоквартирных домах объектов, которые связаны с торговлей и оказанием услуг, будут введены с учетом ранее данных поручений о внесении в законодательство Российской Федерации изменений.
Обновлено в 11:40
Культура
Депутат призвал прекратить травлю Алсу и ее дочери
Общественник подчеркнул, что те, кто хочет критиковать Алсу и ее дочь, имеют на это право, однако оскорблять звезду и хамить ей в социальных сетях никто не должен, пишет сайт «Актуальные новости».
Обновлено в 14:49
Политика
На Украине оценили ситуацию вокруг транзита газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине и России придется договариваться о продлении транзита газа.
Обновлено в 14:18
Гаджеты
Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400
Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Космос
Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе
Зонд InSight американского космического агентства запечатлел закат на Марсе 25 апреля. Об этом сообщается на сайте NASA.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт
2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено в 13:57
Политика
Венесуэла потребовала от США защитить свое посольство
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что венесуэльские власти требуют от США защитить здание своего посольства в Вашингтоне.
Обновлено в 16:35
Музыка
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Энергетика
США увязали поставки СПГ в Европу с безопасностью союзников по НАТО
Поставки сжиженного природного газа из США в Европу связаны с необходимостью обеспечивать безопасность союзников по НАТО, заявил глава минэнерго США Рик Перри в четверг в Брюсселе.
Обновлено в 07:42
Политика
Посольство России обратило внимание Лондона на ситуацию со свободой СМИ в Великобритании
Посольство России в Лондоне призвало британские власти обратить внимание на ситуацию со свободой СМИ в Соединенном Королевстве и привести ее в соответствие со стандартами, которые выработаны с участием всех заинтересованных государств в рамках международных механизмов, таких как ЮНЕСКО, ОБСЕ и Совет Европы.
Обновлено в 15:25
Энергетика
В январе-апреле Россия увеличила добычу газа на 3,4%
Объем добычи газа в России в январе-апреле 2019 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 261,53 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ФГБУ "ЦДУ ТЭК".
Обновлено в 04:17
Происшествия
Пожар произошел в здании управления Россельхознадзора в Орле
Спасатели тушат возгорание площадью 400 кв. м в здании управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в центре Орла.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми
Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились
На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Ингушетии депутат Народного собрания украл невесту
В Ингушетии депутат Народного собрания похитил местную жительницу, чтобы жениться на ней.
Обновлено вчера в 09:55