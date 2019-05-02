В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в ОдессеВетеранские вести 15:01

Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идёт неэффективно, а власти страны бездействуют. Об этом заявила глава Миссии Фиона Фрейзер.

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

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