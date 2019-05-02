В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в ОдессеРоссийская газета 08:57

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют. Об этом заявила глава ММПЧУ Фиона Фрейзер.

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Политика Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).

Политика РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.

Космос Бортовую инструкцию Нила Армстронга продадут на аукционе Christie’s Стоимость документа может достичь 9 миллионов долларов, считают организаторы торгов Бортовую инструкцию астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которой они пользовались при высадке на Луну, продадут на аукционе Christie s в Нью-Йорке, сказано на сайте аукционного дома.

Происшествия В Шереметьево рассказали о столкновении погрузчика с самолетом Аэропорт Шереметьево подтвердил РИА Новости инцидент с врезавшимся в самолет погрузчиком.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.

Политика Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку Глава правительства Тереза Мэй уволила Гэвина Уильямсона по итогам расследования утечки информации с заседания Совета безопасности Великобритании.

Здоровье Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.

Экономика Россия закупила больше всего золота в 2019 году, сообщают СМИ Отмечается, что всего было закуплено 145,5 тонн золота, что на 68 процентов больше, чем в начале 2018 года.

Политика Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк» Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ на призыв телеканала «Интер» присоединиться к акции «Бессмертный полк» предложил гражданам выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев.

Общество В России нашли георгиевские ленточки со свастикой В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.

Армия и оружие В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада На площади Победы в Калининграде под руководством заместителя командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева прошла первая ночная репетиция военного парада в ознаменование 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Общество Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.

Происшествия СМИ узнали о стрельбе прокурора по несогласным с ним дачникам в Ленобласти Прокурор Тихвинского района Ленинградской области открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе ссоры с двумя дачниками.

Гаджеты Lenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook S Новая серия портативных компьютеров, как сообщается, может получить имя ThinkBook или ThinkBook S. Компания Lenovo уже продемонстрировала модели с 13,3- и 14-дюймовым дисплеем.

Гаджеты Продажи смартфонов Huawei растут на фоне падения у Apple и Samsung Лидерами на рынке остаются в основном пять компаний, среди которых Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi и Oppo.

Космос Уфологи заметили возле Солнца НЛО Недавно аппарат запечатлел странный объект возле Солнца, после чего уфологи заявили о полете возле светила корабля инопланетян.

Происшествия В Санкт-Петербурге произошел пожар на складе Сведения о пострадавших в МЧС не поступали. В конце апреля сильный пожар на площади 42 тыс. кв. м произошел на складе сети «Магнит».

Гаджеты Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400 Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.

Авто Багги огневой поддержки «Чаборз-М3» могут появиться на параде Победы Агентство заверяет, что Росгвардия продемонстрирует багги «Чаборз-М3» с 30-мм автоматическим станковым гранатометом АГС-17 или АГС-30.