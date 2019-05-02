Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в ОдессеРоссийская газета 08:57
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют. Об этом заявила глава ММПЧУ Фиона Фрейзер.
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Происшествия
На Куликовом поле в Одессе начались стычки
Обновлено в 10:31
Происшествия
Призёр Олимпиады госпитализирован при попытке побить рекорд
Французский фристайлист Кевин Роллан госпитализирован в клинику Гренобля после неудачной попытки побить мировой рекорд.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер
Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
В Госдуме призвали перестать травить Алсу и ее дочь
Обновлено в 06:24
Общество
Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области
В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.
Обновлено в 13:08
Культура
Джо Джонас и Софи Тернер поженились в Лас-Вегасе
Свадьба прошла в лучших традициях Лас-Вегаса (в одной из часовен на территории игорной столицы Америки, с конфетными кольцами, артистом, ряженым в Элвиса Пресли, в роли священника, и фотографиями на фоне винтажного розового "Кадиллака") и стоила Джонасу и Тернер 600 долларов (лицензию на брак они получили несколькими часами ранее).
Обновлено в 07:43
Политика
Вероятность встречи Лаврова с Помпео оценили в МИД
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Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Турция поддержала включение Боснии и Герцеговины в «Турецкий поток»
Анкара выступила за включение Боснии и Герцеговины в проект «Турецкий поток».
Обновлено в 13:35
Политика
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Общество
В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой
В некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Снаряд времен ВОВ обнаружен на северо-западе Москвы
В столичном главке МВД подтвердили, что при проведении работ были обнаружены два предмета, похожие на боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом
Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не нужно связываться
Обновлено вчера в 07:48
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры
Компания Kia готовит к выходу на рынок внедорожную версию хэтчбека Сeed. Дебют новинки под названием Xceed состоится уже в ближайшее время.
Обновлено в 01:07
Политика
Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины
27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Принц Гарри оставил Меган Маркл в самый важный момент
Ранее королева Елизавета II навестила принца Гарри и Меган Маркл в их коттедже Фрогмор.
Обновлено в 07:03
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба
Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
Обновлено в 08:22
Космос
Звезда из другой галактики появилась в Млечном Пути
Ученые обнаружили в галактике Млечный Путь инородную звезду. Об этом пишет издание Nature Astronomy.
Обновлено в 00:29
Здоровье
Депздрав назвал излюбленные места укусов клещей
Самые распространённые места укуса — шея, область за ушами, подмышки, паховая зона, локтевые сгибы, — заявил АГН «Москва» Андрей Тяжельников, являющийся главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в столичном департаменте.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Стилисты раскритиковали неудачный наряд Лолиты Милявской
Певица Лолита Милявская всегда умела красиво одеваться и подчеркивать образ хорошим макияжем, но на этот раз ее наряд оказался неудачным.
Обновлено в 04:26
Экономика
ЮГК в 2019 г планирует увеличить добычу золота почти на 6% - до 18 тонн
АО "Южуралзолото Группа Компаний" планирует в 2019 году увеличить добычу золота на 1 тонну (5,9%) по сравнению с прошлым годом — до 18 тонн, сообщил РИА Новости в четверг президент УК ЮГК Константин Струков.
Обновлено в 11:54
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Футбол
Болельщики «Локомотива» признали Фарфана лучшим игроком апреля
Завершилось голосование среди болельщиков «Локомотива», в котором они выбирали лучшего футболиста в составе своей команды в апреле.
Обновлено в 06:32