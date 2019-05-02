В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в ОдессеРоссийская газета 08:57

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют. Об этом заявила глава ММПЧУ Фиона Фрейзер.

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

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