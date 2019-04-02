В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 годуRT на русском 07:47

с чего всё началось

В ООН подготовили доклад, в котором спрогнозирована численность населения Земли к 2050 году. Как указывается на сайте международной организации, к этому времени на планете будет около 9,7 млрд человек.

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

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Политика Госдума разрешает охотиться из лука Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ходить на охоту с луком, передает корреспондент «Росбалта».