Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбыRT на русском 08:52
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы. Как рассказал ТАСС Горшенин, в момент происшествия Пятницкий находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Происшествия
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Создатели рейтинга отмечают, что в прошлом году Краснодар даже не был в двадцатке самых популярных городов для поездок железнодорожным транспортом.
Обновлено в 08:06
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В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
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Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
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ЕС исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Евросоюз (ЕС) исключил из списка санкций, который был создан в 2014 году в связи с событиями на Украине, девять человек, близких к экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
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Министр труда Максим Топилин заявил, что согласно статистическим данным ведомства по итогам 2018 года заработные платы россиян выросли на рекордные 6,8%. Это, по словам главы Минтруда, самые высокие показатели с 2012 года.
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Акционеры Facebook потребовали отставки Цукерберга
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Обновлено 11 апреля в 23:35