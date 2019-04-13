В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбыRT на русском 08:52

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы. Как рассказал ТАСС Горшенин, в момент происшествия Пятницкий находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

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