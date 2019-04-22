Экономика
В ОНФ разработали памятку для распознавания «серых автоломбардов»Банки.ру 05:31
Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» разработали памятку для распознавания «серых автоломбардов», которые обманным путем лишают граждан имущества.
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Центробанк изменит работу автоломбардов, которые занимаются возвратным лизингом
Комсомольская правда04:31
Эксперты ОНФ разработали памятку для распознавания «серых автоломбардов», которые обманным путем лишают граждан имущества
Общероссийский Народный Фронт03:36
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Экономика
Агентство АКРА подтвердило «КАМАЗу» кредитный рейтинг А+
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО «КАМАЗ» рейтинг А+ с прогнозом «Стабильный» и подтвердило рейтинги облигаций.
Обновлено в 09:41
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Политика
Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку
Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Наука
Две чашки кофе в день помогают повысить физическую работоспособность
Специалисты пришли к заключению о том, что среднестатистическому человеку достаточно выпивать примерно две чашки кофе в день для повышения своей физической работоспособности.
Обновлено в 09:51
Общество
В Крыму увеличат выплаты ветеранам к 9 мая
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой
Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке
Обновлено в 06:48
Футбол
Головин признан лучшим игроком в составе «Монако» в матче против ПСЖ
По мнению издания, Головин стал лучшим футболистом в составе монегасков, получив самую высокую оценку — 7,5. При этом лучшим игроком матча признан форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик и получил оценку 9,6.
Обновлено в 06:07
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина
Пресненский районный суд дал разрешение врачу футбольного клуба "Зенит" посетить Александра Кокорина.
Обновлено в 07:52
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие сотрудничества России и Белоруссии
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 10:29
Политика
Зеленского пригласили приехать в Крым
Побеждающий на выборах президента Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы понять и признать выбор жителей полуострова, который они сделали в пользу России, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 01:22
Политика
Путин на два дня приедет в Санкт-Петербург
Обновлено в 09:53
Общество
Госпитализированный Дмитрий Быков обратился к поклонникам
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Недвижимость
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет строить ряд жилищных объектов без использования эскроу-счетов.
Обновлено в 08:57
Политика
В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Футбол
«Реал» хочет летом отдать Бэйла в аренду
«Реал» планирует летом отдать Гарета Бэйла в аренду, сообщает издание Marca.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске
В Рыбинске Ярославской области в психдиспансере произошел пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах
Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые показала свою красавицу-сестру
Российская модель Ирина Шейк опубликовала в своем аккаунте в Instagram несколько фотографий своей старшей сестры, среди которых селфи в автомобиле, где модель запечатлена без макияжа.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае
Американская корпорация Tesla направила своих технических специалистов в Шанхай, после того как на одной из парковок города взорвался произведенный ими электромобиль.
Обновлено в 05:21
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Шоу-бизнес
СМИ утверждают, что принцы Уильям и Гарри не общаются друг с другом
В СМИ в понедельник появилась информация о том, что британские принцы Уильям и Гарри не общаются друг с другом.
Обновлено в 07:56
Политика
Киевский суд приостановил процедуру переименования УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру
В разосланных повестках говорится, что соратники бывшего президента Украины Петра Порошенко должны явиться на допрос по "делу Курченко" в нынешний понедельник, 22 апреля, для вручения подозрения и допроса.
Обновлено в 09:16
Политика
Белозерцев назвал главную проблему Пензенской области
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром заявил, что область участвует во всех национальных проектах.
Обновлено в 08:11