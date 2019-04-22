В ОНФ разработали памятку для распознавания «серых автоломбардов»Банки.ру 05:31

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» разработали памятку для распознавания «серых автоломбардов», которые обманным путем лишают граждан имущества.

В ОНФ разработали памятку для распознавания «серых автоломбардов»

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