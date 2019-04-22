Экономика

В ОНФ разработали памятку для распознавания «серых автоломбардов»Банки.ру 05:31

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» разработали памятку для распознавания «серых автоломбардов», которые обманным путем лишают граждан имущества.
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Не лишись автомобиля: каждый второй ломбард использует «серые» схемы

Известия20 апреля в 17:01

В ОНФ разработали памятку для распознавания «серых автоломбардов»

Банки.ру05:31

Центробанк изменит работу автоломбардов, которые занимаются возвратным лизингом

Комсомольская правда04:31

Эксперты ОНФ разработали памятку для распознавания «серых автоломбардов», которые обманным путем лишают граждан имущества

Общероссийский Народный Фронт03:36

ОНФ разработал памятку для распознавания нелегальных автоломбардов

Саминвестор08:51
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Экономика

Агентство АКРА подтвердило «КАМАЗу» кредитный рейтинг А+

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО «КАМАЗ» рейтинг А+ с прогнозом «Стабильный» и подтвердило рейтинги облигаций.
Обновлено в 09:41
Общество

В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Политика

Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку

Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Наука

Две чашки кофе в день помогают повысить физическую работоспособность

Специалисты пришли к заключению о том, что среднестатистическому человеку достаточно выпивать примерно две чашки кофе в день для повышения своей физической работоспособности.
Обновлено в 09:51
Общество

В Крыму увеличат выплаты ветеранам к 9 мая

Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой

Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
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Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке

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Футбол

Головин признан лучшим игроком в составе «Монако» в матче против ПСЖ

По мнению издания, Головин стал лучшим футболистом в составе монегасков, получив самую высокую оценку — 7,5. При этом лучшим игроком матча признан форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик и получил оценку 9,6.
Обновлено в 06:07
Происшествия

СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

Обновлено в 08:51
Футбол

Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина

Пресненский районный суд дал разрешение врачу футбольного клуба "Зенит" посетить Александра Кокорина.
Обновлено в 07:52
Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие сотрудничества России и Белоруссии

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 10:29
Политика

Зеленского пригласили приехать в Крым

Побеждающий на выборах президента Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы понять и признать выбор жителей полуострова, который они сделали в пользу России, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 01:22
Политика

Путин на два дня приедет в Санкт-Петербург

Обновлено в 09:53
Общество

Госпитализированный Дмитрий Быков обратился к поклонникам

Обновлено в 09:30
Происшествия

В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу

В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Недвижимость

Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета

Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет строить ряд жилищных объектов без использования эскроу-счетов.
Обновлено в 08:57
Политика

В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана

Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Культура

Владимир Зеленский: как шоумен дошел до кандидата в президенты Украины

Обновлено в 03:32
Футбол

«Реал» хочет летом отдать Бэйла в аренду

«Реал» планирует летом отдать Гарета Бэйла в аренду, сообщает издание Marca.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске

В Рыбинске Ярославской области в психдиспансере произошел пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах

Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые показала свою красавицу-сестру

Российская модель Ирина Шейк опубликовала в своем аккаунте в Instagram несколько фотографий своей старшей сестры, среди которых селфи в автомобиле, где модель запечатлена без макияжа.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае

Американская корпорация Tesla направила своих технических специалистов в Шанхай, после того как на одной из парковок города взорвался произведенный ими электромобиль.
Обновлено в 05:21
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Шоу-бизнес

СМИ утверждают, что принцы Уильям и Гарри не общаются друг с другом

В СМИ в понедельник появилась информация о том, что британские принцы Уильям и Гарри не общаются друг с другом.
Обновлено в 07:56
Политика

Киевский суд приостановил процедуру переименования УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру

В разосланных повестках говорится, что соратники бывшего президента Украины Петра Порошенко должны явиться на допрос по "делу Курченко" в нынешний понедельник, 22 апреля, для вручения подозрения и допроса.
Обновлено в 09:16
Политика

Белозерцев назвал главную проблему Пензенской области

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром заявил, что область участвует во всех национальных проектах.
Обновлено в 08:11
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