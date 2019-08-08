Общество

ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленноИзвестия вчера в 15:00

Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
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с чего всё началось

Не приходя в здание: россиянам разрешат иногда работать из дома

Штатным сотрудникам предложили разрешить время от времени работать удаленно. С такой рекомендацией в адрес Министерства труда и социальной защиты обратились представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Известиявчера в 17:01

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Россиянам разрешат работать дома

URA.Ruвчера в 21:21

Россиянам разрешат выполнять свои рабочие обязанности удаленно

Московский Комсомолец00:15

Минтруду предложили дать россиянам право иногда работать удаленно

РБКвчера в 22:30

В ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать удаленно

РИА Новости00:03

«Известия»: ОНФ рекомендует Минтруду закрепить понятие «временная удаленная работа»

ТАССвчера в 20:58

Минуя офис: россияне смогут иногда работать удаленно

РЕН ТВвчера в 19:17

Не приходя в здание: россиянам разрешат иногда работать из дома

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Общество

Каждый четвертый ребенок в России живет за чертой бедности

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В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана

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Беременная Анастасия Решетова улетела на океан

Анастасия Решетова опубликовала в Stories своей страницы в соцсети Instagram фото берега океана и пожелала подписчикам доброго утра.
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Опрос: Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Россияне относятся к советской власти конца 1970-х — начала 1980-х гг. более положительно, чем к нынешней.
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Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

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Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи».
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Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию

По информации ТАСС, при назначении досрочной пенсии хотят учитывать время, затраченное на обучение, день сдачи крови и совмещение отпуска с учебой.
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Москвичей предупредили о погодном коллапсе

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Употребление кофе не сказалось на крепости сна

Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.
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Режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района после того, как на складе в военной части произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.
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Суд удовлетворил ходатайство экс-замминистра культуры Пирумова об УДО

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В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма

Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны.
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Политика

Кадыров назвал имена организаторов вторжения в Дагестан в 1999 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан с чеченской стороны.
Обновлено вчера в 09:52
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Глава милиции в Киргизии впал в кому после штурма дома Атамбаева

Начальник управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов находится в коме после травмы, полученной при штурме дома экс-президента Алмазбека Атамбаева.
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В Подмосковье с начала года провели свыше 3 тысяч процедур ЭКО.
Обновлено вчера в 12:35
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Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма

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