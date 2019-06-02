Спорт

В ОКР опровергли угрозу отстранения России от Олимпиады-2020Капитал страны 08:00

Ранее Times рассказала о том, что олимпийскую сборную России могут не допустить к участию в Олимпиаде-2020 из-за ситуации с нарушением антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Данилой Лысенко.
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 Sunday Times говорится о причастности некоторых руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к возможному нарушению правил доступности победителем зимнего ЧМ-2018 в прыжках в высоту Данилом Лысенко.
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