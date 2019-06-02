Спорт
В ОКР опровергли угрозу отстранения России от Олимпиады-2020Капитал страны 08:00
Ранее Times рассказала о том, что олимпийскую сборную России могут не допустить к участию в Олимпиаде-2020 из-за ситуации с нарушением антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Данилой Лысенко.
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Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре
Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Общество
Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 13:33
Политика
МИД РФ раскрыл позицию по претензиям Украины в Международном суде ООН
В апреле 2017 года Международный суд ООН в Гааге вынес предварительное решение, согласно которому он не нашел оснований для введения дополнительных мер в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с иском Украины.
Обновлено в 08:22
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Здоровье
Эксперты рассказали, какую рыбу еще можно есть без опаски
Обновлено в 08:15
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Обновлено в 13:38
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 85
85 пострадавшим при взрыве в Дзержинске потребовалась медицинская помощь. 16 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Разлившийся в Новороссийске мазут удалось собрать к вечеру
В прибрежной акватории образовалось пятно площадью около 20 квадратных метров, но специалистам удалось его убрать.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера
Внучка княгини и актрисы Грейс Келли Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера Димитрия Рассама.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Возможной причиной смерти Рейеса стала лопнутая шина
ДТП, в котором погиб бывший хавбек «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес, могло произойти из-за лопнутой шины.
Обновлено в 15:12
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Авто
Сотрудники УАЗ вспомнили о военной модели «Белозор»
Обновлено в 02:06
Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных
Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстрее завершить войну на Украине.
Обновлено в 14:46
Политика
Депутат Рады Геращенко покинул Украину с раной на шее
Обновлено в 11:43
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции
Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Испытания китайской ядерной ракеты нового поколения попали на видео
Китай провел успешные испытания баллистической ракеты нового поколения. Она будет запускаться с подводных лодок.
Обновлено в 09:38
Общество
Власти Петербурга намерены удвоить туристический поток в город
Власти Санкт-Петербурга в перспективе намерены вдвое увеличить туристический поток в город благодаря развитию туристической инфраструктуры и организации международных мероприятий, сообщил журналистам в воскресенье врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»
Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Около 3,5 тыс. человек приняли участие в митинге КПРФ в Сыктывкаре
Митинг КПРФ, на который пришло не более 3,5 тыс. человек, завершился в Сыктывкаре.
Обновлено в 09:24