В ОКР опровергли угрозу отстранения России от Олимпиады-2020Капитал страны 08:00

с чего всё началось

Ранее Times рассказала о том, что олимпийскую сборную России могут не допустить к участию в Олимпиаде-2020 из-за ситуации с нарушением антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Данилой Лысенко.

В ОКР опровергли угрозу отстранения России от Олимпиады-2020

Общество В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.

Общество Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.

Политика МИД РФ раскрыл позицию по претензиям Украины в Международном суде ООН В апреле 2017 года Международный суд ООН в Гааге вынес предварительное решение, согласно которому он не нашел оснований для введения дополнительных мер в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с иском Украины.

Единоборства Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Общество Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.

Политика Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 85 85 пострадавшим при взрыве в Дзержинске потребовалась медицинская помощь. 16 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Происшествия Разлившийся в Новороссийске мазут удалось собрать к вечеру В прибрежной акватории образовалось пятно площадью около 20 квадратных метров, но специалистам удалось его убрать.

Шоу-бизнес Принцесса Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера Внучка княгини и актрисы Грейс Келли Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера Димитрия Рассама.

Происшествия Возможной причиной смерти Рейеса стала лопнутая шина ДТП, в котором погиб бывший хавбек «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес, могло произойти из-за лопнутой шины.

Общество Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".

Политика Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстрее завершить войну на Украине.

Происшествия Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.

Армия и оружие Испытания китайской ядерной ракеты нового поколения попали на видео Китай провел успешные испытания баллистической ракеты нового поколения. Она будет запускаться с подводных лодок.

Общество Власти Петербурга намерены удвоить туристический поток в город Власти Санкт-Петербурга в перспективе намерены вдвое увеличить туристический поток в город благодаря развитию туристической инфраструктуры и организации международных мероприятий, сообщил журналистам в воскресенье врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Происшествия Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него» Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.

Шоу-бизнес Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.