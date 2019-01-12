Армия и оружие

В ОБСЕ заявили об утере беспилотника в Донбассе из-за обстрела
RT на русском
01:06

Неизвестные обстреляли беспилотник ОБСЕ в районах подконтрольного Киеву населённого пункта Попасная в Донбассе. Об этом сообщили в мониторинговой миссии.
RT на русском01:06

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ОБСЕ заявила об утере беспилотника в Донбассе из-за обстрела

РИА Новости00:14

В ОБСЕ заявили об утере беспилотника в Донбассе из-за обстрела

RT на русском01:06

В Донбассе был сбит наблюдательный беспилотник ОБСЕ

REGNUM00:58

Беспилотник ОБСЕ обстреляли в Донбассе

ТК Звезда00:53

Дрон ОБСЕ попал под обстрел над территорией Донбасса

News.ru00:52

Беспилотник ОБСЕ обстреляли в Донбассе

Взгляд.ру00:30

Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в результате обстрела в Донбассе

РБК02:16
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Происшествия

Экипаж Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда «Дакар»

Обновлено вчера в 23:15
Космос

SpaceX готовит масштабные сокращения

SpaceX планирует вложить привлекаемые средства в развитие сервиса спутникового интернета - Starlink, который предполагает эксплуатацию для этих целей на начальном этапе более 4 тыс. спутников на низкой околоземной орбите, однако в SpaceX ожидают, что со временем число спутников превысит 11 тыс. Согласно оценкам отраслевых экспертов, компании потребуется привлечь для этого более $10 млрд капитала.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Почти 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Иркутской области

В Иркутской области 29 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов, никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС 12 января.
Обновлено вчера в 23:09
Политика

Приостановка работы правительства в США побила рекорд по длительности

Частичная приостановка работы правительства США стала самой длинной в истории — она продолжается уже 22-й день.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Пожар в жилом доме в Якутске ликвидирован

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Якутске, в результате которого погиб один человек.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетные атаки Израиля

Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

Грузовик протаранил 10 автомобилей на МКАД

Обновлено в 02:48
Спорт

Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира

Обновлено вчера в 12:06
Происшествия

Российский гражданин, пропавший в Эквадоре восемь лет назад, найден

Российский гражданин, который уже восемь лет считался пропавшим без вести, был неожиданно найден в столице Эквадора — городе Кито.
Обновлено в 00:25
Энергетика

Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции

Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено вчера в 15:52
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next

Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 11:09
Политика

США хотят выдвинуть Иванку Трамп на пост главы Всемирного банка

Белый дом рассматривает кандидатуру дочери президента Дональда Трампа Иванки на пост главы Всемирного банка.
Обновлено в 02:15
Политика

Продлен срок следствия по делу арестованных украинских моряков

До 25 мая продлен срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС

На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107.
Обновлено вчера в 12:40
Общество

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено 10 января в 17:20
Кино

Серебренников получил премию «Белый слон» как лучший режиссёр

Обновлено вчера в 22:11
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Анахайм» благодаря четырем очкам Малкина

Обновлено в 01:05
Технологии

Amazon использовал украинцев вместо искусственного интеллекта

Украинские инженеры вручную отсматривали видеозаписи с камер наблюдения «умного дома» Amazon из-за недостатков программного обеспечения.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Парламент Македонии одобрил переименование страны в Северную Македонию

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики.
Обновлено вчера в 13:10
Спорт

Часть пятого этапа ралли «Дакар» отменена из-за тумана

Обновлено вчера в 23:22
Политика

«Желтые жилеты» в 9 раз выйдут протестовать во Франции

Правда, не исключено, что главное действо этой субботы коснется города Бурж (департамент Шер), что в самом центре Франции.
Обновлено вчера в 23:25
Космос

Появилось видео посадки китайского зонда на обратную сторону Луны

Аппарат "Чанъэ-4" запустили 8 декабря с космодрома Сичан в Китае. 3 января он совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия

Аэропорт Волгограда работает по фактической погоде

Международный аэропорт Волгограда, который дважды закрывался после снегопада и дождя из-за ледяной корки на взлетной полосе, в субботу утром работает по фактической погоде, задерживается десять рейсов.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика

Компания Ротенберга получит 46 млн рублей на пиар борьбы с коррупцией

Компания «Гранат», совладельцем которой является Аркадий Ротенберг, получит 46 млн рублей от Общественной палаты на популяризацию борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 13:03
Экономика

Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году

Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

Европейские дипломаты поддержали снятие санкций с компаний Дерипаски

Послы нескольких стран Европы в США поддерживают намерения американского Минфина снять санкции с En+ и «Русала» Олега Дерипаски.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие

США планируют отправить военные корабли в Арктику

Соединенные Штаты летом намерены отправить в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах.
Обновлено вчера в 09:25
Общество

Экс-мэр Москвы Лужков прокомментировал ситуацию с Тушинским тоннелем

Обновлено в 01:56
Политика

Трамп объявил о «первом за полвека» снижении цен на лекарства в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в 2018 году цены на лекарства в США снизились впервые почти за полвека.
Обновлено в 00:55
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